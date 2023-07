Vraždy Čechů v zahraničí: Šokující smrt muže v Tunisku, ubodaná Markéta i rodina zabitá proudem

Markéta (†24) a Pavel | Facebook

Góa: Indie - srpen 2013

Studentka Markéta H. (†24) byla nalezená ubodana v srpnu 2013 v hotelu na pláži ve městě Kalangut v západoindickém státě Góa. Dívka tam jela za svou kamarádkou a na cestě ji doprovázel její tehdy devatenáctiletý přítel Pavel. Podle blízkých proto, aby ji v zemi chránil.

Pavla policie našla údajně v bezvědomí ve vedlejším obci. Tvrdil, že ho tam odvezli únosci. Později ale mělo vyjít najevo, že si zranění způsobil sám, nechal se na místo odvést řidičem rikši a předstíral únos. Policii se nakonec k vraždě Markéty přiznal, ale prý to udělal pod nátlakem. Po třech letech v indickém vězení ho soud nepravomocně osvobodil a měl v zemi zůstat až do odvolacího soudu. Odjel ale do Nepálu odkud se vrátil do České republiky. Vražda tak zůstává nevyřešená.