Matka byla obviněna z vraždy dcerky: Tělíčko Alivie (†7) vypadalo jako mumie

Tělo objevil soused

Podle policejní zprávy 25. června volal na policii neznámý muž z odpojeného telefonního čísla. Tvrdil, že v jednom z bytů na Misty Waters Drive v Decatur našel ve skříni mrtvé dítě. „Vypadala jako mumie,“ prohlásil pro People.

Soused policii vypověděl, že dveře bytu byly otevřené dokořán. Zevnitř se prý linul nepříjemný zápach a tak se byt vydal prozkoumat. Zahlédl pak něco znepokojujícího. Ze skříně trčela dětská ruka. Ihned z bytu odešel a zavolal policii.

Muž také řekl, že v bytě to vypadalo, jako by někdo ve spěchu odešel. Alondru Hobbsovou, která v bytě žila, už několik měsíců prý nikdo neviděl.

Policejní hlídka, která na místo činu dorazila, popsala, že našli něco, co vypadalo jako „hlava plná vlasů a zkažené maso, které mělo podobu paže a nohy.“ Poté byli na místo přivoláni detektivové z oddělení vražd.

Vraždu spáchala matka

Oběť byla identifikovaná jako sedmiletá Alivia Hobbs-Jordanová. Příčinu smrti zatím policie nezveřejnila. Úřady se domnívají, že matka svou dceru opustila a nikdy se neplánovala vrátit. Ve skříni dívčinu údajně nechala někdy mezi 28. únorem a 25. červnem.

Alondra Hobbsová, matka nebohé holčičky, byla zatčena na základě obvinění z vraždy druhého stupně. V současné době se nachází v místní nemocnici a po propuštění bude vzata do vazby.

Rodina je v šoku

„Dnes ráno jsem se probudila a celý den mi to vrtalo hlavou. Nevím. Nezpracovala jsem to. Pořád tomu nevěřím. Stále mi to připadá jako sen, nebo spíš jako noční můra,“ vypověděla Latrience Robinsonová, teta Alondry, pro Fox 5.

Alondra Hobbsová má údajně další dvě malé děti. „Tohle jsem si o ní nemyslela. Všichni máme problémy, ale nemyslela jsem si, že by svým dětem něco udělala,“ dodala Robinsonová.

Alondra prý také tvrdila, že Alivie je se svojí babičkou v New Yorku, zatímco ona sama bydlela se svojí matkou a partnerem.

„Nemám slov. Je mi líto, že tě od nás vzala. Měla jsi před sebou skvělou budoucnost. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom ti zajistili spravedlnost,“ napsala babička Tammy Blassingamová na GoFundMe.