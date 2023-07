Rakousko šokovalo úmrtí chlapečka (†6): Policisté si posvítili na jeho otce, tahal je za nos?!

Tragická smrt loni v létě zasáhla celé Rakousko. Neznámý útočník měl napadnout otce Floriana při procházce se synem Leonem v parku. Chlapec se měl posléze utopit v říčce. Vyšetřovatelé si později všimli nejasností ve výpovědích napadeného otce. Podezření nakonec padlo na něj a kriminalisté ho poslali do vazby.

Dle původní verze mělo jít o násilné přepadení. Otec Florian A. (38) se procházel svým synem po parku v tyrolském městě Sankt Johann. V jednu chvíli jej měl kdosi zezadu udeřit do temene a on upadl do mdlob. Když se probudil, zjistil hroznou zprávu. Jeho syn se mezitím utopil v nedaleké říčce.

Případ se dostal na titulní stránky mnoha evropských deníků. Policie po násilníkovi vyhlásila rozsáhlé pátrání a rodina utonulého nabídla za jeho dopadení vysokou odměnu. Mělo se jednat v přepočtu o necelých tři čtvrtě milionu korun. Vyšetřovatelé si však začali všímat nejasností v otcových výpovědích.

Z bezpečnostních kamer zjistili, že láhev prosecca, kterou měl být omráčen, do parku sám přivezl v síti u kočárku. Dále na základě získaných dat z údajně ukradeného telefonu zjistili, že jej před vstupem do parku vypnul. Několik dní před údajným napadením si měl na internetu hledat výraz „mdloba“, uvedl deník Exxpress.at. Šok přišel o několik měsíců později, když policie Floriana A. vzala do vazby.

Muž je stále přesvědčený o své nevině a na jeho straně stojí i rodina. Poté, co Florianův obhájce podal stížnost pro porušení základních práv během trestního stíhání, se případem zabýval i Nejvyšší soud. Jeho zástupci podpořili rozhodnutí pro uvalení vazby. Dokonce hovořili o „podezření z pečlivě připravované a chladnokrevné vraždy“.

Narodil se nemocný

Leonův porod byl velice komplikovaný a lékaři mu od začátku dávali minimální šanci na přežití. Po sérii vyšetření byl u dítěte diagnostikován takzvaný Syngap syndrom. Jedná se o velmi vzácný typ onemocnění, jenž postihuje zejména psychomotorický vývoj.

Rodiče pro svého prvorozeného syna zařídili speciální sbírku. Na nich přispěvatele informovali o průběhu nákladné léčby a vývoji Leonova zdraví. Zda důvodem pro vraždu bylo synovo zdraví, vyšetřovatelé zatím nezjistili. Florian stále čeká na svou obžalobu.