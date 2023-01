Rakušan žil s šesti dětmi (7 měs. až 5) ve sklepě poblíž Česka: Chystal se na konec světa?

Rakouské úřady vyšetřují muže, který žil se šesti dětmi ve věku od sedmi měsíců do pěti let nelegálně ve vinném sklepě v dolnorakouské vesnici Obritz pár kilometrů od hranic s Českou republikou. Podle rakouských médií je možné, že se chystal na konec světa. Ve sklepě se totiž našly zásoby jídla na několik let i zbraně, včetně pušky z druhé světové války.