Vražedkyně Mária si užívá luxusu ve Španělsku: Na Slovensko mě nedostanete!

Za vraždu svého exmilence, britského milionáře Andrewa Bushe (†48), si měla Slovenka Mária Kukučová odpykat necelých čtrnáct let. Ovšem třiatřicetiletá blondýnka si už tři roky užívá svobody poté, co se dostala z vězení na podmínečné propuštění. V cele si kráska nakonec odseděla polovinu trestu. Slovenka po propuštění nadále zůstává ve slunném Španělsku, kde si prý užívá moře a písčitých pláží. Do rodné země se vrátit nehodlá. Proč?

K vraždě došlo ve španělské vile v Costa del Sol 5. dubna 2014. Mária Kukučová tam třemi výstřely usmrtila svého bývalého přítele, britského klenotníka, Andrewa Bushe. Následně se vrátila do rodné země, kde se přihlásila na policii. Nicméně soud nakonec rozhodl o jejím vydání španělským úřadům. Soud ve Španělsku ji odsoudil k 13 letům a 9 měsícům ve vězení. Odpykala si ale pouze polovinu trestu. Tamní úřady jí trest výrazně snížily, a Márie si tak užívá svobody.

„Samozřejmě, musí dodržovat pravidla, která tam mají,“ uvedla nejmenovaná rodinná příbuzná pro slovenský deník Nový Čas. Na Slovensko se prý Mária vrátit neplánuje. „Musí být stále ve Španělsku. A podle mých informací tam už zůstane, nechce se vrátit na Slovensko ani po uplynutí její podmínky. Je tam roky, má tam přátele, práci,“ dodala známá.

Její rodiče nadále bydlí ve slovenské obci Bošáca. Ovšem o své dceři podle místních nemluví. „Není jim to příjemné a to, co se stalo, je pro ně doživotní. Otec na Majce lpí odmalička. I po té vraždě říkal, že věří své dceři,“ uvedli sousedé s tím, že si nemyslí, že by se Mária vrátila na Slovensko natrvalo.