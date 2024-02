Krásku zastřelili v luxusním resortu: Šlo o manželku vlivného agenta!

Kráska, která na sítích sdílela zážitky z pestrého života na cestách, stačila před smrtí spolu s manželem naposledy povečeřet v hotelové restauraci. Jakmile se chystala za jídlo zaplatit, vtrhl do místnosti Shawn Billary (†22), kterého pronásledovali členové zdejšího gangu.

Ti muže dohnali a několikrát ho střelili do zad. Vzápětí zastřelili právě Niko. Většina ostatních hostů se v panice rozutekla do všech směrů. Manžel zavražděné Karl Perman v minulosti dlouhou dobu sloužil jako speciální agent zaměřený na boj proti drogovým kartelům. Ironií osudu nepadl do rukou mstivých gangsterů on, ale jeho žena.

Přestřelce s největší pravděpodobností předcházela hádka. Billary jakožto drogový dealer mohl mít s gangem nevyřízené účty. Mnozí svědci události si stěžovali na neprofesionální jednání hotelového personálu. „Zaměstnanci se téměř chovali, jako by se nic hrozného nedělo, a nikomu z hostů nedali žádné bezpečnostní pokyny,“ popsala návštěvnice hotelu podle deníku Daily Mail. K podobnému případu došlo ve stejné oblasti v roce 2021, kdy byli zastřeleni dva turisté.