Kvůli nehodě zfetovaného mladíka uhořel řidič: Soud po 4 letech vynesl rozsudek!

V prosinci roku 2020 došlo a hlavním tahu z Klášterce nad Ohří směrem na Karlovy Vary k tragické dopravní nehodě. Čelně se tam tehdy srazila dvě osobní vozidla, která začala po havárii hořet. Dvaapadesátiletý muž z protějšího automobilu boj s plameny nezvládl a uhořel. Další dva lidé se vážně zranili. Okresní soud v Chomutově poslal tento týden zfetovaného řidiče Jiřího C. (25), který tragédii způsobil, na rok a deset měsíců do vězení.

Pětadvacetiletý Jiří C. způsobil podle pondělního rozhodnutí soudu před čtyřmi lety tragickou dopravní nehodu. Pod vlivem návykové látky, konkrétně metamfetaminu, tehdy mladý řidič v silném voze dostal vlivem mokra na vozovce smyk a čelně se střetl s protijedoucím vozem. Obě auta začala následně hořet.

Dvaapadesátiletý řidič z plamenů už nevyvázl a uhořel. Další cestující vozu, malý chlapec a žena, se díky pomoci neznámého svědka z hořícího pekla dostali a přežili.

Krátce po tragické nehodě vyšlo najevo, že měl Jiří C. na mokré silnici závodit s partou kamarádů. To svědci potvrdili i u pondělního soudu. Mladý řidič však tuto verzi u před senátem soudu odmítl.

Podle televize CNN Prima NEWS u pondělního soudu Jiří C. tvrdil, že si osudného dne jen vyjel na vyhlídkovou jízdu z Prahy do Krušných hor. Okresní soud v Chomutově muži uložil trest odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a deseti měsíců. Dále soud Jiřímu C. udělil zákaz šest let řídit automobil. Pozůstalým musí mladík navíc zaplatit odškodné ve výši 4 milionů korun. Verdikt není pravomocný.