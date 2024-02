Studenti po požití bonbonů s HHC skončili na JIP: David se bál smrti, Lucie čtyři dny spala

Kristýna s Davidem si chtěli s bonbony koupenými v automatu zpestřit sobotní večer. Neodradily je ani zkušenosti medializovaných případů, ani nápis na obalu »Doporučujeme nekonzumovat«. Balení mělo obsahovat tři až deset kusů. Uvnitř však bylo šest pruhů ze želatiny. „Nejdřív jsme si vzali každý jeden a čekali, co se bude dít. Ani po hodině jsme žádnou změnu nepociťovali, tak jsme si vzali každý zbylé dva,“ popisují shodně.

Asi po třech hodinách po požití prvního bonbonu začal být David unavený. „Šel jsem si lehnout, ale nešlo to. Byl jsem vysmátý, v hlavě mi jelo hrozně věcí. Najednou se mi ale rozbušilo srdce, začal jsem zvracet, klepal jsem se tak, že jsem neudržel ani sklenici vody,“ vybavuje si účinky David. V tu chvíli se začala projevovat i silná úzkost – psychická ataka. Bál se, že umře.

Fentanyl z náplastí zabil mámu tří dětí: 11,5 roku pro přítele a dva roky pro kamarádku

Co je HHC?

HHC je psychotropní syntetická látka blízká THC, která se získává z konopí. Jde o legální drogu, kterou lze volně koupit ve večerkách a automatech v atraktivních obalech. Vláda v současné době řeší dočasné stažení těchto výrobků z prodeje. Obchodníci však varují, že v tomto mezidobí strmě vzrostl její odbyt.

Záchranář kritizuje podobnost HHC cukrovinek s dětskými sladkostmi. A co dělat při kolapsu?

Tu látku zakázat

„Záchranku mi zavolala Kristýna asi za další dvě hodiny. Zvracení neustávalo ani třes. Věděl jsem, že to není dobré,“ dodává David. Oba byli převezeni na JIP, kde byli dva dny. U Kristýny začala látka působit později. „Byla jsem nejdřív v dobré náladě, pak jsem byla hrozně unavená a třásla se. Spala jsem čtyři dny,“ dodává. Svou zpovědí by oba jinak inteligentní studenti chtěli ostatní varovat. Shodují se, že látka by měla být zcela zakázaná, v což i pevně doufají.