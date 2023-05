Po upozornění Blesku: Na »jointomaty« přibyly čtečky občanek, zatím ale nefungují!

Může navodit stav euforie a klidu. V horších případech ale zmatenost a nevolnost. Jointy s látkou HHC si přitom dnes mohou děti koupit v automatech. Poté, co Blesk na problém upozornil, začal provozovatel na stroje instalovat čtečky občanek. Ty ale zatím nefungují.

V Česku je kolem 200 automatů, kde se dá koupit »brko« či bonbony s látkou HHC. A to bez potřeby ukázat občanku. Nejde přitom o klasickou marihuanu, HHC vyvolává slabší účinky než její slavnější příbuzná.

Po jejím užití mohou mít lidé pocit euforie a bujarého veselí, jiní si však mohou odnést nepříjemné zážitky i zdravotní problémy. „HHC může způsobovat zmatenost, vtíravé myšlenky či nevolnost. Uživateli se zhoršuje paměť a zpomalují se reakce,“ vysvětlil adiktolog Tomáš Jandáč z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN).

Regulace trhu

Poté, co Blesk na problematiku upozornil, se prodejci rozhodli prodej regulovat. „Chceme zlepšit bezpečnost a zodpovědnost při prodeji v automatech. Proto postupně zavádíme čtečky občanek, aby si nabízené zboží kupovali pouze plnoletí,“ sdělil Blesku šéf asociace sdružující automaty ABPA Vojtěch Ulman. Pod něj spadá okolo 150 strojů v celém Česku, na které by se čtečky měly instalovat do tří měsíců.

Nefunkční

Reportéři Blesku se proto vydali k několika automatům, které už čtečky mají. Jak ale zjistili, zatím jsou nefunkční, a zboží si tak jde stále koupit bez kontroly. Ulman na toto zjištění reagoval, že nastal problém v softwaru, který čtečky používají, a čeká se na jeho opravu. Šéf asociace se dušuje, že ta by měla proběhnout v příštích dnech.

Konec prodeje?

I fungující čtečky ale představují problém. Omezit prodej HHC podle věku je totiž v rozporu se zákonem. Zboží s látkou se dnes prodává jako sběratelské předměty a na ty se omezení věku nevztahuje. „Pokud nás někdo chce žalovat za to, že se snažíme ochránit děti před produkty, které by jim nemusely prospívat, tak se rádi půjdeme soudit,“ říká Ulman. Jeho snaha ale stejně může přijít vniveč. Ministerstvo zdravotnictví totiž zvažuje zařadit HHC na seznam návykových látek, a její prodej tak úplně zakázat.

Frydrych: Zakažme to!

„Instalování čteček je určitě chvályhodná aktivita od prodejců, nicméně s tou samotnou látkou je spojena řada zdravotních rizik,“ řekl Blesku k problematice HHC šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Ten by tak rád látku zařadil na seznam návykových látek, a tím i zakázal její prodej.

Tím si úplně není jistý vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zároveň ale říká, že se mu nelíbí způsob, jakým je HHC prodáváno. „Neumím se ztotožnit s takovýmhle přístupem k podnikání, kdy se psychotropní látka vydává za dekorativní předmět,“ řekl Blesku.