Nedostatek léků v Evropě: Výrobci nemají peníze, budou muset léčiva zdražit?

Česko může zákaz vývozu léků v případě jejich nedostatku zakázat od roku 2017. Nyní tato novela umožňuje nevyvážet přípravek Rapamune, který se podává lidem po transplantaci ledvin. Ministerstvo zdravotnictví ale chystá další novelu, kterým by se měla stabilitu dodávek léků na českém trhu zlepšit. Novela by měla umožnit vyhodnocení, kdy Česku hrozí nedostatek léčiva, a pružně na to reagovat. Zlepšit by se měly také rovnoměrné dodávky léčiv do lékáren.

V ideálním případě by novela podle ministra Válka mohla platit od 1. července, v nejhorší variantě od 1. ledna 2024. Válek také na tiskové konferenci 10. února zmínil, že by chtěl podpořit farmaprůmysl v České republice. Dřív podle něj bylo Česko ve výrobě léků relativně hodně soběstačné.