Válek o výpadcích antibiotik: Magor zaútočil na Ukrajinu, nedostatek léků v ČR s pomocí Ukrajincům nesouvisí

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dnes na tiskové konferenci uvedl: „Situace na trhu s léčivy se postupně stabilizuje." Mohou za to podle něj urychlené dodávky léčiv, intenzivní jednání s distributory, podařilo se prý získat také léky, které by jinak v Česku nebyly. „Podílí se na tom i klesající poptávka,“ sdělil Válek.

„Situace ještě pořád není stabilní, předpokládáme, že se nám podaří dosáhnout stoprocentní jistoty a hladiny někdy na přelomu února a března,“ řekl Válkův náměstek Jakub Dvořáček. Jako argument zmínil i vývoj epidemie.

„U pevných lékových forem je situace už velmi dobrá, naprostá většina léčivých přípravků, antibiotik, je dostupná. Co se týče suspenzí, tam ještě čekáme určitou volatilitu trhu během následujících týdnů,“ uvedl Válek.

Válek: Nedostatek nesouvisí s dodávkami na Ukrajinu

Pozastavil se i nad tím, že někteří dávají nedostatek léků v ČR do souvislosti s pomocí Ukrajině. Válek odsoudil „naprostý nesmysl, který se objevuje a mně až překvapuje, jak poměrně vzdělaní lidé ten nesmysl opakují a to, že je nějaká souvislost mezi dodávkami léků na Ukrajinu, které odeslala ČR a nedostupností léčiv v ČR“.

Upozornil, že dodávky probíhaly na přelomu jara a léta a nebyla chřipková epidemie. „Posílali jsme je do země, kde magor zaútočil, vraždil, bombardoval a v podstatě se blížil ke Kyjevu, měli obrovské množství zraněných a měli zbombardované nemocnice a my jsme tam posílali léky, které jsou potřeba v traumatologické medicíně, v akutní medicíně. Ano, posílali jsme tam např. léky na bolest, ale na bolest pacientů, kteří mají úrazové poranění, jsou postřeleni, mají granáty utržené končetiny, mají těžké úrazy. To jsou úplně jiné léky, než se používají v medicíně, kterou teď řešíme, tzn. nachlazení, angíny,“ dodal Válek.

„Omlouvám se, nesmírně mě to mrzí za dny, kdy některé z těch léků, které sháněli naši pacienti nebyl. A velmi s omlouvám lékárníkům a lékařům, situace nebude jednoduchá,“ sdělil Válek. Dělají prý všechno pro to, aby dodávky léků urychlili. V těchto dnech podle něj do Česka dováží léky, které by jinak přišly až v dubnu nebo červnu.

Válek také uvedl na pravou míru nesmysl, jak to sám označil, že by mohla být nějaká souvislost mezi dodávkami léků na Ukrajinu, které Česko odesílalo, a nedostupností léčiv v Česku. „Ty léky, které Ukrajina potřebovala, jsme odesílali na přelom jara a léta v době, kdy žádné chřipkové epideme nejsou,“ sdělil.

„Posílali jsme je do země, kde magor zaútočil a vraždil a bombardoval a v podstatě se blížil ke Kyjevu, měli obrovské množst zraněných, zbombardované nemocnice,“ pokračoval. Posílali navíc léky potřebné pro lidi postřelené, pro ty, kterým granáty třeba utrhly končetiny. „V žádném případě to nejsou ty léky, které potřebují nachlazené děti v době vrcholící chřipkové epidemie,“ dodal ministr.

Zmínil iniciativu solidárních občanů, kteří tehdy léky v lékárnách pro Ukrajinu nakupovali, což ale bylo rychle zaraženo.

„Ty léčiva, která jsme na Ukrajinu dodali, byly dary farmaceutických společností. Výrobce je daroval nám a my jsme je následně dodali na Ukrajinu," uvedl náměstek Dvořáček. Vždy se navíc ověřilo, zda jde o nadvýroby, které nejsou určené pro české pacienty.

Náměstek: Novela pomůže

Válek zmínil zásadní novelu zákona o léčivech, která byla urychleně přijata. „Tady je potřeba řešit situaci, která se řadu let neřešila,“ uvedl. Nedostupnost léků se podle něj opakuje. Novela podle něj zlepší stabilitu léčiv na trhu a odolnost České republiky proti jejich výpadkům, teď je v mezirezortním připomínkovém řízení.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček zmiňovanou novelu označil za zásadní nástroj, díky kterému budou mít dost času reagovat na výkyvy spotřeby na trhu. U všech léčiv by měla umožnit průměrné měsíční zálohy a vyhodnotit, který léčivý přípravek by v dalších týdnech nebo měsících mohl být potenciálně nedostupný.

S novelou by se také vyhodnocovala spotřeba určitého léku v posledních týdnech a distribuce zásob v lékárnách. „V momentě, kdy zásoby nevychází, aktivně oslovit výrobce v České republice, ale i po celé Evropě, případně ze zemí, odkud Česká republika může získávat léčiva,“ uvedl Dvořáček. Samozřejmě by šlo o léčiva stejně kvalitní, účinná a bezpečná.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vystoupil na tiskové konferenci k aktuální situaci ohledně dostupnosti léčiv, 10. února 2023, Praha. | ČTK / Krumphanzl Michal

Úprava zákona by měla umožnit objednávání přípravků, jejichž množství je ohrožené, do lékáren na požádání. „Distributor bude muset do 48 dodat přípravek, který má ve skladech,“ sdělil Dvořáček. Pokrytí by mělo být plošné, k preferování některých lékáren by nedošlo. Lékárny zároveň dostanou množství léku, které spotřebují a přípravky se tak v nich nebudou hromadit.

V ideálním případě by novela podle ministra Válka mohla platit od 1. července, v nejhorší variantě od 1. ledna 2024, jak na tiskové konferenci uvedl. Válek také zmínil, že by chtěl podpořit farmaprůmysl v České republice. Dřív podle něj bylo Česko ve výrobě léků relativně hodně soběstačné.

Válek pzoději běem dotazů novinářů shrnul faktory, proč léky Česku chybí: Jde o covidové restrikce v Číně, kde se vyrábí například kapátka pro kapky, chybí i hliníkové obaly třeba pro penicilin. „Ti výrobci, i kdyby měli zásoby tablet, tak chyběly obaly, i kdyby obaly měly, nebyli schopní je včas dostat z Číny," shrnul problematiku.

Výroba léků byla v roce 2022 naplánovaná jako pro rok 2021, v roce 2022 navíc přestala fungovat řada závodů na Ukrajině a v Rusku. „Ukrajina je z pohledu generi významný producent,“ sdělil Válek. Zasáhly také typy chřipky a panické skupování léků lidmi.

Problém s chybějícími obaly

Produkci léčiv nelze podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) navýšit okamžitě, plánuje se dlouho dopředu a volné kapacity navíc nejsou. Stabilizovaly se dodávky účinných látek, dál chybí suroviny na výrobu obalů. Zástupci ČAFF to ve čtvrtek uvedli na twitteru.

„Výroba léků zahrnuje mnoho fází, jež probíhají v různých továrnách v různých koutech světa. Výroba vyžaduje i subdodávky od desítek dodavatelů. Jde o účinné látky či suroviny nutné k výrobě tablet, kapslí, sirupů, infuzí, injekcí či o obalové materiály,“ uvedla ČAFF.

Problémy s dodavatelskými řetězci jsou podle ní od začátku pandemie covidu-19 na začátku roku 2020. Dodávky účinných látek a suroviny na samotné léky se stabilizovaly a výrobci mají v současné době často zásoby suroviny na šest až 12 měsíců. Není to podle ní ale možné u látek, které vyrábí jen několik továren na světě.

Problémy jsou dál s výrobou obalů. „Stále chybí suroviny na obalové materiály, jako je hliník na výrobu platíček, nebo farmaceutické plasty k výrobě injekčních stříkaček, plastových lahviček či uzávěrů. Potíže jsou i s papírem na výrobu krabiček a tisk příbalových letáků,“ doplnila asociace.

Výrobní linky podle ČAFF pracují u všech výrobců naplno, žádné dodatečné kapacity pro navýšení nejsou. „Pokud by se mělo nějakého léku začít vyrábět víc, musel by se vyrobit na úkor jiného léku či jiných trhů. A to by mohlo způsobit nedostatek někde jinde,“ sdělili její zástupci.

Ministr Válek na facebooku uvedl, že situace s léky je sice komplikovaná, ale lepší se. „Navzdory tomu, že s nedostatkem léků se potýká celá Evropa. Díky jednáním s výrobci a distributory se podařilo urychlit plánované dodávky léčiv či zajistit zcela mimořádné dodávky antibiotik, a to v řádech statisíců balení,“ napsal. Vláda schválila i dovoz léků ze zahraničí.

Dočasné výpadky léčiv jsou podle odborníků běžný jev, obvykle se je daří nahrazovat léky jiného výrobce se stejnou účinnou látkou. Současná situace je ale podle praktických lékařů i lékárníků horší než dříve. Kromě výrobních důvodů je na vině i vyšší nemocnost a panika z nedostatku, kvůli níž lidé léky, které k dispozici jsou, vykupují.

Chyběly tak zejména léky na horečku, které jsou potřeba při léčbě akutních infekcí dýchacích cest a komplikací nemocí, jako je chřipka či angína, na které lékaři často předepisují také antibiotika.

