Od roku 2020 doplácejí důchodci a děti méně za léky, protože se jim snížil tzv. ochranný limit. To je hranice, která chrání především seniory a chronicky nemocné před velkým vydáním za léky a zdravotní poplatky. Pokud lidé zaplatí nad tento ochranný limit, přeplatky se jim vracejí.

Limity přeplatků jsou:

● 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu

● 1000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let

● 500 Kč u pojištěnců starších 70 let

● 5000 Kč u ostatních pojištěnců

Přeplatek nad limit vrací pacientovi pojišťovna a informace o doplatcích dostává od lékáren. V žádném případě by se nemělo stát, že by pojišťovna nevrátila, co pacientovi náleží. Pokud byste měli dojem, že vám pojišťovna zapomněla přeplatek poslat, obraťte se na svoji zdravotní pojišťovnu.

Co se do limitu započítává?

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Když ochranný limit překročíte

Nemusíte si žádat o vrácení. Povinností pojišťovny je, aby překročení hlídala a klientům automaticky peníze posílala zpět. Částka je vyplacena vždy do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Co se nezapočítává

Do ochranného limitu pacienta se nezapočítávají doplatky na předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Výjimku mají senioři; jim se po 65. roce věku doplatky do limitu započítávají.

Kapsu šetří generika

Řekněte si o ně!

Generika obsahují stejnou aktivní látku jako originální lék. Mají stejnou lékovou formu, působí stejně jako originál, a proto se s ním mohou zaměnit. Výhodou generik je, že jsou výrazně levnější, protože náklady na výrobu jsou mnohem nižší.

Praktický lékař může generikum na vyžádání kdykoliv předepsat, pokud je schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tzn. pokud má pacient napsaný originální lék a chce třeba z důvodu ušetření předepsat generikum, lékaři vycházejí vstříc za předpokladu, že je generikum k originálu k dispozici.

Jak ušetřit v lékárně?

Ceny léků stoupají a i obyčejné nachlazení dokáže „vyčistit kapsu“, natož pak pravidelné dlouhodobé užívání různých druhů léčiv. I tak ale můžete dost ušetřit, pokud budete nakupovat chytře.

Pokud nastupujete do nemocnice, nemusíte si s sebou brát své léky. Nemocnice je povinna poskytnout pacientovi všechna léčiva.

Sledujte akce

Běžné léky a doplňky stravy bývají v lékárnách často v akci a díky tomu můžete ušetřit někdy i stovky korun. Akce bývají zveřejněny jednak na webech lékáren, jsou také inzerovány ve výlohách. Ušetříte také, pokud budete kupovat větší balení léků.

Některé lékárny mají i množstevní slevy. Vyplatí se to ovšem, jen když léky opravdu spotřebujete. Nakupovat »pro strýčka příhodu« nemusí být dobrá cesta, zvlášť když některé léky mají poměrně krátkou trvanlivost.

»Obíhání« se může vyplatit

Pokud potřebujete velké balení nějakého léku, někdy se vyplatí oběhnout nebo obtelefonovat větší počet lékáren. Cena léků záleží také na jejich marži a je možné, že ve svém okolí najdete nějakou, která třeba v rámci přilákání nových zákazníků má marži nižší.

Její miminko prohlásili v nemocnici za mrtvé: Ukradli mi ho, věří Jana!

HODNĚ POMOHOU »KARTIČKY«

I když nemusíte milovat kulturu věrnostních karet, v případě některých lékáren se opravdu vyplatí. Výhodné podmínky poskytují zejména největší lékárenské řetězce.

Benu lékárna nabízí výhody v rámci zákaznického programu BENU PLUS.

➤ Členové zákaznického programu mohou v BENU lékárnách koupit ve vybraných kategoriích (léky na diabetes, inzuliny, léky na cholesterol, léky na astma a CHOPN, antidepresiva, léky proti srážení krve ve formě tablet a kapslí) více než 3000 léků na předpis bez doplatku nebo se sníženým doplatkem.

➤ Poukázky za nasbírané body.

Lékárna Dr. Max má také benefity vázáné na Kartu výhod.

➤ S ní mají pacienti až 50% slevu z doplatku na recept, přičemž například u drtivé většiny inzulinů jsou tyto doplatky dokonce nulové a výhodné ceny jsou nastavené i pro antikoncepci.

➤ Lékárny Dr. Max nabízejí také nejběžnější nereceptová léčiva i některé přípravky na předpis v rámci své vlastní značky, která je cenově výhodná.

➤ Věrní zákazníci dostávají slevové kupony.

Systém bodů za nákupy má i lékárna Pilulka.

6 tipů, jak zlepšit zdraví a zároveň ušetřit

Lidé utratí za léky a doplňky stravy každoročně ohromné množství peněz. Ovšem i zde se dá výrazně uspořit. Existují totiž jednoduché kroky, které vedou ke zdravějšímu životnímu stylu a zároveň šetří vaši kapsu.

1. Co nejvíce choďte

Pokud to vzdálenost a počasí dovoluje, choďte co nejvíc pěšky. Ušetříte tím nejen peníze za benzin, auto, jízdenky, ale výrazně to prospěje i vašemu zdraví. Chůze má pozitivní vliv na vaše zdraví.

2. Pijte více neslazené vody

Pokud budete pít dostatek čisté vody, snížíte tím chuť na doslazované, nezdravé a předražené nápoje. Ideální způsob, jak ušetřit peníze, je natočit si větší množství vody a tu popíjet během dne.

3. Připravujte si svačiny

Přípravou zdravých svačin předejdete nárazovému přejídání bagetami z automatu či utrácení peněz za často mastné a přesolené pokrmy v restauracích.

4. Nakupujte podle seznamu

Choďte nakupovat sytí a se seznamem. Vyhnete se tak nákupu různých nezdravých sladkostí a pochutin, jejichž konzumace vede k obezitě.

5. Používejte základní suroviny

Nekupujte prefabrikované předražené omáčky plné konzervantů a dochucovadel, nesnídejte přeslazené cereálie apod. Místo toho využijte základní suroviny k přípravě zdravých pokrmů, jako například pesta z čerstvých a sušených rajčat.

6. Nekuřte a omezte příjem alkoholu

Zkuste nahradit potěšení, které vám přináší kouření cigaret a pití alkoholických nápojů sportem či posezením u dobré kávy. Vaše tělo i peněženka to určitě ocení!

MILIARDY ZA LÉKY

Češi potřebovali v roce 2021 léky na předpis v hodnotě 78 miliard Kč. Na doplatcích pacienti zaplatili celkem 5,8 miliardy z částky 41 miliard Kč, to je hodnota léků na předpis, které vydaly veřejné lékárny. Zbytek léků byl podán v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKTY

➥ Nejvíce se prodávají volně prodejné léky proti kašli a dalším respiračním potížím.

➥ Na druhém místě jsou vitaminy a další doplňky stravy.

➥ Třetí jsou léky na úlevu od bolesti.

➥ Čtvrté místo obsadily produkty na podporu trávení.

LÉKY Z INTERNETOVÉ LÉKÁRNY ŠETŘÍ KAPSU I ČAS

Přes internet se nakupuje skoro všechno. Samozřejmě i léky a doplňky stravy. Zde jsou ty nejčastější důvody on-line nákupů:

➥ Ušetříte čas a peníze.

➥ Můžete využít různé slevové kupony a akce.

➥ V internetové lékárně koupíte jakýkoliv druh volně prodejného léku.

➥ Nakupujete z domova a můžete porovnat ceny i zásoby napříč lékárnami.

➥ Zboží si můžete vyzvednout buď v kamenné pobočce, nebo vám ho doručí až domů.

➥ Některé větší on-line lékárny nabízejí možnost přes chat nebo přes e-mail konzultaci s lékárníkem.

POZOR: Nakupujte jen na internetových stránkách, které provozuje firma s kamenným obchodem nebo lékárna.

Jak se bránit podvodníkům?

Na internetu se obchoduje i s léky, které byste jinak dostali jen na recept. Jde o přípravky na potenci, hubnutí a podobně. Jenže mnoho lidí už naletělo podvodníkům. Objednali si zboží (nejčastěji ze zahraničí), zaplatili a přišlo jim placebo (lék s neúčinnou látkou).

Pokud jste také naletěli nebo máte podezření na nelegální nabídku léku, můžete se obrátit na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tam se problematice prodeje léků přes internet podrobně věnují na stránkách Nebezpecneleky.cz a Olecich.cz.

délka: 38:45.80 Video Video se připravuje ... Výpadky ve výrobě i zvýšená nemocnost. Šéfka lékového úřadu vysvětlila, proč Česku chybí léky Markéta Volfová, Lukáš Červený