Váš soused jezdí každý rok na pojišťvnu do lázní, a vy jste nikdy nebyli? Třeba na lázeňskou péči máte také nárok, ale jen nemáte dost informací. Vysvětlíme, kdo dosáhne na úplnou úhradu, kdo na částečnou. Někdy se i vyplatí do sebe investovat a vypravit se do lázní za odpočinkem a relaxací.

Péče, kterou zdravotní pojišťovny hradí, je poskytována jako následná lůžková péče po operacích, onkologických onemocněních či po chronických nemocích (např. bechtěrevova choroba, dýchací, oběhové, kožní či duševní obtíže).

JAK DO LÁZNÍ KROK ZA KROKEM

Komplexní, nebo příspěvková?

1. Návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře. Praktik pak navrhuje typ péče a vhodné lázeňské místo.

2. Lázeňskou péči posoudí a poté schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

3. Pokud je schválena komplexní péče, pojišťovna hradí lázeňské léčení, stravování a ubytování. A pacient je v době pobytu v pracovní neschopnosti.

4. Pokud je schválena příspěvková péče, pacient uvede požadavky ubytování a stravování a hradí si to sám. Tuto péči čerpá pacient v době své dovolené a pojišťovna hradí lázeňské léčení.

LÉČEBNÉ POMŮCKY ZADARMO?

Poukaz vystaví jen lékař specialista

Zranili jste se, jste po operaci špatně pohybliví či potřebujete bezpečnostní prvky do koupelny a na WC? Aby vám zdravotní pojišťovna tyto nezbytné pomůcky proplatila, musí se postupovat přesně podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ten také stanovuje u jednotlivých zdravotnických prostředků lékařské odbornosti, které mohou předepsat pacientovi daný prostředek. Jinými slovy to znamená, že zdravotnický prostředek nemůže předepsat automaticky každý lékař.

Nekupujte si pomůcku s vidinou proplacení

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny je důležité je upozorňovat na to, jak je to s úhradou zdravotnických prostředků pro imobilní pacienty. Někteří se totiž mylně domnívají, že si zdravotnický prostředek zakoupí sami a zdravotní pojišťovna jim ho proplatí. Není to tak. Zpětně pojišťovna nic proplatit nemůže!

SPRÁVNÝ POSTUP:

􀁺 Lékař pacientovi vystaví Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

􀁺 Pojišťovna uhradí stanovenou částku výdejci zdravotních potřeb

􀁺 Případný rozdíl mezi úhradou od pojišťovny a cenou platí sám pacient jako doplatek (podobně jako u léků)

CO POJIŠŤOVNA NEHRADÍ

Jako zdravotnické prostředky nejsou zařazeny, a tím pádem z veřejného zdravotního pojištění hrazeny, hole (hole pro nevidomé hrazeny jsou), sedačky na vanu či do sprchy, sprchová křesla. Co naopak hradí, se dozvíte na pobočce nebo na webu pojišťovny.

Co kde léčí?

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

Františkovy Lázně, Janské Lázně, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Luhačovice, Mariánské Lázně

NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Darkov – Karviná, Františkovy Lázně, Hodonín, Jeseník, Karlova Studánka, Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Lázně Libverda, Luhačovice, Poděbrady, Teplice, Teplice nad Bečvou

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Bechyně, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Karlovy Vary, Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Libverda, Lázně Toušeň, Lipová-Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady, Slatinice, Teplice, Třeboň, Velichovky

NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

Karlovy Vary, Luhačovice

NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

Bludov, Janské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Lázně Kynžvart, Luhačovice, Mariánské Lázně

NEMOCI ŽENSKÉ

Františkovy Lázně, Jeseník, Klimkovice, Mariánské Lázně

UHRAZEN DOPROVOD DĚTÍ

Máte často nebo vážně nemocné dítě a lékař vám doporučil lázeňskou léčbu? Využijte toho, protože to vašemu potomkovi určitě pomůže. Léčit se mohou děti všech věkových kategorií, někde dokonce i batolata.

„U nás léčíme děti už od 1,5 roku. Nárok na doprovod rodičů mají děti až do 6 let. Starší děti přijíždějí samostatně. Celou léčebnou dobu chodí mládež také do školy, která je součástí komplexní lázeňské péče,“ vysvětluje ing. Dalibor Chrastina ze společnosti Lázně Luhačovice a. s.

CO JE WELLNESS

Wellness je cesta souladu duše s tělem, jejímž cílem je celkový odpočinek a příjemný pocit. K tomu by vás měly dovést speciální procedury, jako jsou masáže, koupele, sauna, vířivka.

VÝBĚR JE VELIKÝ

Lázně kromě léčebných pobytů hrazených pojišťovnami nabízejí opravdu pestrou paletu relaxačních nebo wellness pobytů, navíc od luxusního ubytování až po standardní a cenově dostupné pro širokou veřejnost. Výhodou lázeňských pobytů je využívání přírodního bohatství, jako jsou minerální nebo radonové vody či slatiny při procedurách. Je dobré si předem zjistit, jestli jsou tyto procedury garantovány. Platí, že ne každý lázeňský hotel nebo penzion tuto možnost nabízí.

JAK SI POBYT VYBRAT

􀁺 Rozmyslete se, kolik chcete do pobytu investovat, a podle toho vybírejte

􀁺 Rozhodněte se, na kolik dnů pojedete

􀁺 Prověřte si reference

􀁺 Pozor! Velice nízké ceny jsou podezřelé

􀁺 Pokud zjistíte, že objednané služby neodpovídají realitě, řešte to hned po příjezdu do zařízení a chtějte nápravu

􀁺 Jestliže vám personál nevyjde vstříc, stěžujte si co nejdřív vedení

􀁺 Po návratu napište své hodnocení na internet, pomůžete tím budoucím klientům

POBYTY NEJEN V LÁZNÍCH

Na relaxační pobyty se zaměřují i hotely nebo jiná rekreační zařízení. Stačí se podívat na internet. Zde se vyplatí trocha opatrnosti. Přečtete si hodnocení klientů nebo si vyberte takový pobyt, který vám někdo doporučil. Pak byste se měli vyhnout různým nepříjemným překvapením.

LÁZEŇSKÁ NEJ

􀁺 Největší lázně jsou Karlovy Vary

􀁺 Nejmenší lázně jsou v Karlově Studánce

􀁺 Nejteplejší minerální pramen je Vřídlo v Karlových Varech (73,4 °C)

􀁺 Nejléčivější prameny jsou v Luhačovicích

􀁺 Nejvíc léčivých pramenů je v Mariánských Lázních (100) a využíváno je jich 53

􀁺 Největší počet lázní je v západních Čechách

􀁺 Nejvíc radioaktivních pramenů je v Jáchymově

􀁺 Nejlepší dětská balneoterapie (vodoléčba) je v Luhačovicích

