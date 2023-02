Její miminko prohlásili v nemocnici za mrtvé: Ukradli mi ho, věří Jana!

Vše začalo v prosinci roku 1970. Paní Ulrychová tehdy porodila dcerku deset dnů před termínem a miminko skončilo v inkubátoru. Jana se po děťátku neustále ptala a sestra jí nakonec na chvilku holčičku ukázala, dostala za to ale prý vynadáno od lékařky.

Po dvou dnech Janě oznámili, že miminko zemřelo. Místo radosti z děťátka tak ženě zůstala jen bolestná vzpomínka. Vše se změnilo před sedmi lety, kdy Jana potkala porodní asistentku a ta jí naznačila, že vše bylo tenkrát možná jinak.

Paní Ulrychová se rozhodla vše prověřit. „Nikdy jsem nedostala úmrtní list, nikdy jsem malou nepohřbila,“ popsala pro Aha! s tím, že když na matrice potřebné dokumenty získala, nestačila se divit.

„Dcera dostala rodné číslo, které neexistuje, podle úmrtního listu zemřela 29. 12. 1970, já jsem ale rodila 17. prosince. Zápis z porodu vystavila nemocnice 23. 12. s tím, že porod proběhl 27. 12.,“ uvedla podle serveru Seznam Zprávy podivné nesrovnalosti. I její sestra potvrdila, že na Vánoce už byla Jana určitě z porodnice doma a bez miminka.

V záznamech bylo také uvedeno, že v lednu 1971 paní Ulrychová pohřbila děťátko a zaplatila za hrob na deset let. Jana přitom neměla nejmenší tušení, že takový hrob existuje. Když ho nakonec nechala exhumovat, opět přišel šok. V místě nikdy nikdo nekopal a žádné ostatky tam nejsou. „Z důkazních listin je zřejmé, že pohřebiště vypadalo jinak než dnes a podle odborníků mohlo dojít k chybnému zaměření,“ vysvětloval již dříve nesrovnalost soudce Marek Bříza.

„Je to strašná bezmoc, ten pocit, když nevíte, co se skutečně stalo,“ uzavřela seniorka. Ta navíc celou věc dala k soudu a žalovala nemocnici o 50 tisíc korun za nemajetkovou újmu. U soudu ale nepochodila, případ je podle něj již promlčený a navíc v roce 1970 neexistoval zákon, který by umožňoval žalovat za nemajetkovou újmu. Soudce mimo jiné podotkl, že hrob byl zaplacen na deset let, takže byl po deseti letech odstraněn.