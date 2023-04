Alkohol a kokain zabily Jaroslava (†21) po mejdanu v rodinném domě v Ostravě-Petřkovicích. Drogu měl donést a nachystat Adam S. (22), nyní za to stojí před soudem.

Trojice kamarádů ze střední školy se domluvila na počítačové pařbě u jednoho z nich, Jiřího. „Chtěli jsme hrát na PC i playstationech. Donesli jsme nějaké lahve alkoholu. Já tam vzal i kokain, měl jsem ho pro sebe, udělal jsem asi osm lajn, chtěl jsem je užít v průběhu večera,“ vypovídal obžalovaný.

Během akce si prý všiml, že jedna »lajna« chybí. „Jarda měl širší zorničky, byl zrychlený, bylo jasné, že si vzal. Říkal jsem, ať už si nedává, když má jít další den na očkování proti covidu. Pak jsme šli spát, on ještě chtěl hrát, vzal si k tomu i lahev tvrdého. Ráno jsem ho našel v bezvědomí,“ popsal.

Jaroslav prodělal srdeční zástavu, první pomoc kamarádů nepomáhala, nahodila ho sice posádka sanitky. Naživu ho ale udržovaly jen přístroje a další den byl mladík v nemocnici prohlášen za mrtvého. V těle měl alkohol, kokain a opiát etodesnitazen.

Vinu necítí

Adam S. o tom, jak to má s drogami, u soudu mlžil, výpovědi si odporovaly. Proč měl u sebe drogy, které ostatním zatajil, ale kokain dal k dispozici, vysvětlit nedokázal. Ani to, proč dříve kamarádům občas »něco« dal či prodal. „Vinu prohlásit nechci. Necítím se za jeho smrt zodpovědný,“ pronesl. Hrozí mu až 18 let vězení.

Zmatená výpověď Adama S. dává tušit, že má blíž k drogám, než je ochoten přiznat. V počítači se u něj našly hovory se známými, kde nabízel klasické i nové, tzv. designové drogy. Ty mají být levnější náhražkou za extázi či kokain. V batohu měl 86 tzv. „dýlovacích“ sáčků a nejrůznější tablety. „Měl jsem období, kdy jsem experimentoval s drogami,“ řekl s tím, že sám prý bral jen „na Silvestra“.

Maminka nedokázala přijít

Všichni tři kamarádi pocházejí ze stabilních rodin, pracovali a studovali na vysoké škole. Blízcí žalovaného seděli s pohledy upřenými do země, otec mrtvého měl kamennou tvář. Maminka nedokázala přijít. „Vzal nám našeho Jarouška, každý den chodíme s ním k hrobu promlouvat. Nechci poslouchat lži a výmluvy, které u soudu jistě zazní,“ vzkázala.

VIDEO: Chemik Albert Hofmann a příběh LSD – od prvního tripu až po experimenty v Československu.