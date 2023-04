Na následujících deset let musí zapomenout na kulturistické závody Aleš D. (36) z Ostravy. Stráví je ve věznici se zvýšenou ostrahou za obchod s pervitinem, kokainem, anaboliky a steroidy.

S trestem deseti let Aleš D. u Krajského soudu v Ostravě bez výhrad souhlasil. „Ano, cítím se být vinen, souhlasím s právní kvalifikací, jak je to uvedeno v žalobě. Svého jednání moc a moc lituji,“ kál se při přijímání odsuzujícího trestu.

Přiznal pokoutné kšefty se surovinami určenými k výrobě pervitinu, jimiž byla rumunská léčiva, a červený fosfor. „Z kila, kterým disponoval, by se daly vyrobit až tři kila pervitinu,“ řekl žalobce Michal Togner.

Pervitin „jen“ víkendově

Aleš D. přiznal i to, že pervitin, kokain i anabolika sám užíval. „Konkrétně ke cvičení a ke spalování tuků. Ono při cvičení se anabolika užívají běžně. Pervitin jsem si dával jen tak víkendově,“ líčil při své výpovědi.

K připojení k drogovému kšeftu se dvěma rovněž souzenými kumpány ho přivedla jeho nepříznivá finanční situace. Měl dluhy přesahující 1,2 milionu korun, platil na nezletilého syna (10) a pečoval o nemohoucí babičku (82).

„Pokud bych se nedostal do finančních obtíží, to bych se nikdy s takovou společností nedostal do takových problémů,“ uvažoval při své výpovědi.

V trestním rejstříku má zapsán jeden podmíněný trest. V prosinci 2019 jej odsoudili na ostravském okresním soudu k podmíněnému trestu 32 měsíců. Podmínku však porušil, jelikož trvala do května roku 2024.

Tresty také pro komplice

Šest let si odsedí i jeho kumpán Roman V. (46). Vařil pervitin měl ve sklepě paneláku ve Volgogradské ulici a poté jej prodával narkomanům. K soudu ho vezla eskorta z vězení, kde si již odpykává jiný trest.

Složitější to bylo s třetím do party, Jiřím K. (21). Benjamínek nesouhlasil s částí žaloby, takže ani s navrhovaným osmiletým trestem. „Pervitin jsem prodával, i nějaké tablety, ale v úplně minimálním množství,“ tvrdí. Zabývat se pravdivostí jeho slov hodlá soud při odročeném hlavním líčení.

VIDEO: Expert o boji proti závislostem: Prohibice není řešení, je to krutý sociální experiment.

délka: 28:59.60 Video Video se připravuje ... Expert o boji proti závislostem: Prohibice není řešení, je to krutý sociální experiment. Markéta Volfová, Lukáš Červený