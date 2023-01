„Mamince je špatně,“ plakaly Žanetiny děti a doufaly v pomoc od třech přítomných mužů - Žanetina partnera, jeho kamaráda a Lukáše R. Ti ale s voláním sanitky váhali, záchvaty kvůli cukrovce žena prý mívala už dřív.

Pomoc nakonec sice zavolali, ale bylo už pozdě. Žaneta zemřela ještě v bytě na otok mozku. Smrtelnou se stala kombinace pervitinu a silné dávky inzulinu.

„Nevím, co se stalo. S kamarádem jsme uložili děti, povídali si, dali pivo a chvíli hráli Dostihy a sázky. Pak se to stalo,“ popisoval žalovaný Lukáš R., který do Ostravy dojížděl až z Mladé Boleslavi, kde pracuje.

Místo k rodičům k feťákům

Žalobci však vrtalo hlavou, proč v bytě vlastně Lukáš R. byl. „Proč se trmácíte z Mladé Boleslavi do Ostravy proto, abyste zamířil do doupěte, kde se scházejí feťáci, ještě k tomu se svou dcerou? Nehledě na to, že jste si předtím, než jste ji vyzvedl, vzal pervitin?,“ ptal se žalobce Michal Togner.

„Já jezdím do Ostravy za svými rodiči, u kterých přespávám. Přes noc v té garsonce jsem spal jen jednou, zrovna v ten večer. Kamarád, Žanetin spolubydlící, mě přemluvil,“ odpověděl Lukáš R. s tím, že se „kamaráda“ prý trochu bojí.

Pervitin jako víno

„Já si občas dám pervitin pro svou potřebu, tak jako si někdo dává občas jen tak sklenku vína, já si dám občas jen tak pervitin. Nikdy jsem nikomu nic nedal ani neprodal. Byl jsem ve vězení, vím, co to s lidmi dělá,“ hájil se dál Lukáš R.

Právě svou minulostí zdůvodňoval to, proč stojí před soudním senátem. „Ostatní z toho bytu věděli, že jsem seděl. Domluvili se na mě a hodili to na mě. Jsem nevinný, nic jsem neudělal,“ tvrdil muž, jemuž hrozí 10 až 18 let ve vězení. Soud pokračuje dalšími výslechy.

