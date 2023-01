Sotva Světlana (39) z Ostravy-Hrabůvky nákladně zrekonstruovala byt, přišla rána. A to doslova. Domov jí rozmetal výbuch varny v bytě přímo nad ní a ona přišla o vše! Po dvou letech se teď stěhuje zpátky.

Varna pervitinu explodovala v paneláku na Provaznické ulici, a to přímo nad hlavou Světlaně i její dceři Viktorce (4). Naštěstí zrovna byly u příbuzných. Když na místo pak dorazila, z trosek tehdy stihla zachránit jen doklady.

Co v bytě, který byl po kompletní rekonstrukci, nezničil výbuch, dokonala voda po hašení. „Byl zázrak, že se celé patro nad námi nezřítilo. Hasiči tu dávali provizorní dřevěné vzpěry, stavaři pak železné. Dnes jsou v domě všude ve zdech železné výztuhy,“ líčí v slzách žena.

Těžký návrat

Před měsícem byl dům po opravách zkolaudován a Světlana se s dcerou po dvou letech v náhradním bydlení vrací domů. „Začínáme úplně znovu. Zatím nebydlíme, musíme hlavně dokončit kuchyň,“ řekla s tím, že nebýt hodných lidí, těžko by vše ustála.

„Děkuji radnici Ostrava-Jih za střechu nad hlavou, kamarádce Janě a sbírce pro lidi z domu a všem, co přispěli,“ je vděčná Světlana, která pak docházela i na soud s viníkem. „Ten člověk, má na svědomí můj majetek, moje zdraví, málem i život můj a mé dcery. Myslím si o něm jen to nejhorší,“ uzavřela.

Nejvíc to schytal viník

Exploze varny pervitinu vyděsila široké okolí 24. února 2021 kolem půl třetí ráno. Dům měl vážně poškozenou statiku, evakuováno bylo 40 lidí. Původce výbuchu, vařič pervitinu Karel Janáč (38) u soudu řekl, že byl při výrobě unavený a že mu vzplál nad kahanem kanystr s hořlavinou. „Ale nesouhlasím, že bych úmyslně způsobil obecné ohrožení,“ uvedl.

Vrchní soud ho pravomocně poslal na 10 let do vězení, krajský původně na 14 let. Kumpán Pavel Holaň (49) přijal tříletý trest.

Nyní jsou už obývány v paneláku dva byty, do dalších jedenácti se lidé stěhují. Do dvou ale nikoli a jsou na prodej.