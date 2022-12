Dát znovu do kupy poničený panelák trvalo více než rok a půl, ale teď má za sebou kolaudaci. Obyvatelé paneláku na Provaznické ulici v Ostravě-Hrabůvce, které vyhnal výbuch varny narkomana Karla Janáče (38) na ulici, se mohou vrátit. Někteří ale odmítli…

„Ne, nevrátím se. Když vás v noci o půl třetí vzbudí taková rána, je to zážitek na celý život,“ řekla Blesk.cz žena, která přišla za kamarádkou z vedlejšího vchodu. „Tehdy nás také evakuovali pryč, náš dům kontroloval statik, ale naštěstí bylo vše v pořádku a vrátili jsme se,“ popsala paní Jiřina.

Obyvatelé domu, ve kterém bouchlo narkomanské doupě, bydlení sháněli, kde se dalo - u známých, příbuzných, střechu nad hlavou jim sháněla radnice Ostrava-Jih. Kromě ženy, kterou Blesk oslovil, a ještě jedné partaje to vypadá, že se všichni vrátí.

Dům je „nový“

„Ano, lidé se začínají stěhovat, jde o drtivou většinu. Kolaudace byla 8. prosince,“ potvrdila předsedkyně zdejšího bytového družstva Dagmar Žurková. „Vnitřek domu se vypodložil, zpevnil. Dá se říct, že se postavil znovu,“ dodala. Čelní strana domu má novou fasádu, dřív ohořelé zdi tak už obyvatelům tu hrůzu nepřipomínají…

délka: 02:13.68 Video Video se připravuje ... „Tchýní vymrštil výbuch z postele!“ popsal hrůzu zeť Karel (56) Karel Janeček

Viníka to málem zabilo

Exploze varny pervitinu vyděsila okolí Provaznické ulice 24. února 2021 kolem půl třetí ráno. Dům byl vážně poškozen, evakuováno bylo na 40 lidí z domu a vedlejších vchodů. Šest lidí bylo ošetřeno kvůli vdechnutí zplodin.

Zabránili dalšímu výbuchu?! Policisté odhalili pět varen pervitinu a pozatýkali gangy

Původce výbuchu, v tu chvíli pervitin vařící Karel Janáč (38), byl těžce popálen. U soudu přiznal, že byl při výrobě unavený, a že mu v rukách vzplál nad kahanem kanystr s hořlavinou, v němž pervitin míchal. „Ale nesouhlasím, že bych úmyslně způsobil veřejné ohrožení,“ uvedl. Vrchní soud ho poslal na 10 let do vězení, původní krajský verdikt zněl 14 let. Jeho kumpán Pavel Holaň (49) přijal tříletý trest.