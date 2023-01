„Vždy jsme chtěli velkou rodinu,“ usmívá se Michaela Urubová s nejmladším Šimonkem (1 měsíc) v náručí. Nejstaršímu Danielovi je 14 let, následovali Tomáš (11), Matěj (9), Lukáš (7), Kubík (6), Vojta (4), Štěpán (1) a Šimon. „Ti nejmladší jsou z počtů nadšení, drží spolu, ti starší už se sem tam servou,“ říká táta Michal Uruba (40).

Doma panuje až na výjimky pevný režim. „Budíček mají všichni v 6.30 hodin. Postavím jim kupky s oblečením, nachystám snídaně, pak většina kluků odchází do školy, to si poprvé za den lehce vydechnu,“ řekla.

Jídlo: Půlka peněz

Jídelníček neplánuje, vaří dle situace, na co je chuť či co je doma. „Snažím se každý den o něco jiného. Nákupy děláme 1až 2x měsíčně základní věci, denně pak pečivo, šunka nebo co zrovna dojde. Na palačinky padnou dvě krabice mléka, na těstoviny dvě a půl balení, do guláše dvě kila masa. Jídlo je polovina rozpočtu,“ spočítala Michaela.

Šaty: Sladěná parta

Náročné je pro mámu hlídat, aby měli kluci vždy co na sebe a nechodili v poničených věcech. „Nějaký základ po sobě kluci dědí, ale to jsou většinou věci na doma. Ráda kluky ladím, aby měli stejná trička,“ usmála se s tím, že měsíčně na oblečení padnou dva až tři tisíce korun.

Zatímco velké nakupování je potřeba vyřídit vždy autem, menší nákupy a „pochůzky“ typu návštěva lékaře se řeší vlaky a autobusy. „Je to složitější na plánování, čas, ale je to mnohem lepší, zábavnější. Na výlety jsme v létě využívali skupinové jízdné za 200 korun kamkoli po kraji. Když už jsme spolu vyrazili, byli jsme za atrakci,“ popsala supermáma.

Úspory? Vše na dům

Kromě jídla rozpočet zatěžuje hypotéka a energie. Elektřinu má rodina zatím zafixovanou. Cokoli Urubovi našetří, padne na opravu jejich domu. Chtějí mimo jiné to, aby kluci měli každý co nejvíc soukromí v pokojích.

„Jiné úspory? Asi to, že nikdo z nás nekouří, a tak zbude více peněz pro děti,“ usmála se Michaela Urubová Gottwaldová.

Pomáhají kolem domu

Jelikož táta jezdí do práce do Ostravy a bývá pryč i 12 hodin denně, musí máma do domácích činností zapojit i kluky. „Ti nejstarší zvládají práce u domu, třeba nasekali a naskládali dřevo na zimu. Mladší zapojuji aspoň do úklidu a mrňouskové zatím mohou zlobit,“ mínila zvesela jejich maminka.

Kroužky a mimoškolní aktivity kluků nejsou pro rodinu až tak velkou zátěží, jak by se mohlo zdát. „Starší kluci už si nějaké vyzkoušeli, ale dlouho jim to nevydrželo. Někteří ale chodí do včelařského, rybářského či hasičského kroužku a jezdí na tábory. Kluci mají radši ježdění na kole, hraní si spolu nebo s kamarády venku, než řízené aktivity typu kroužků,“ dodala Michaela.

Početný zvěřinec

Nejen klučičí povyk se ale ozývá po domě Urubových. Atmosféru dokresluje i početné zvířecí zastoupení. Každý z kluků má nějaké to své zvířátko, některá jsou společná.

„Máme dva psy, dvě slepice, k nim docela ostrého kohouta. Pak dvě korely, dvě činčily, dvě želvy, dva axolotly, dva plšíky, jednu agamu, jedno morče a rybičky,“ vyjmenoval Michal Uruba.

