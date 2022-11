Zpět

V šoku zůstala v soudní síni početně zastoupená rodina Dennise K. (23) po verdiktu v případu smrti mladíka Sebastiana (†20) z Havířova. Do basy má jít za „pouhé“ zamíchání drogové směsi na 10 let! Druhý žalovaný, dealer Jan T. (35), má být za to, že drogy sehnal, ve vězení ještě o tři roky déle.