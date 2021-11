Kolaps Sebastiána nastal v hospodě na havířovské Dlouhé třídě, kam se s dalšími lidmi přesunul z jiného klubu na téže ulici. „V tom druhém podniku ale začal ztrácet vidění a kolabovat,“ řekl Blesk.cz zdroj, který mladíka zná. Záchranáři Sebastiána převezli do nemocnice, kde zakrátko poté zemřel.

Podle zdroje muže zabila cévní mozková příhoda a jeho smrt provázejí podezřelé okolnosti. „Vypil jakousi drogovou směs. Někteří, co u toho byli, říkali, že nevěděl, co pije. Byl to hodný kluk, chytil se však špatné party,“ řekl zdroj Blesku o Sebastiánovi, kterému jako dítěti zemřela maminka.

Jeden prodal, druhý míchal

Že jsou za smrtí mladíka nejspíše drogové experimenty, již oznámila také policie, která obvinila dva muže (23 a 35) z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

„Starší muž měl prodat směs několika drog skupině osob. Jeden z nich, mladší obviněný, měl směs připravit k užití, dvacetiletý mladík byl po jejím požití se zdravotními problémy převezen do nemocnice, kde i přes poskytnutou péči zemřel,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Oběma obviněným mužům hrozí 10 až 18 let kriminálu, na jednoho z nich byla uvalena vazba.

Co ukáže pitva?

Rodina zatím nemohla Sebastiána pohřbít, protože tělo jí ještě nebylo vydáno. „Byla nařízena soudní pitva,“ vysvětlila policistka Štětínská.

Pitva by měla prokázat, co mladíka zabilo. Zda věděl, co pije nebo o nachystaném drogovém koktejlu neměl tušení, zatím není jasná odpověď.

