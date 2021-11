Záhadná smrt mladíka (†20) z Havířova otřásla městem. Sebastián šel s kamarády do jedné ze zdejších hospod na pivo, během noci ale náhle zkolaboval. Už ho neprobrali!

K tragédii došlo v noci o předposlední říjnové sobotě. „Když šel Sebastián s kamarády z jednoho klubu na do jiného, byl ještě v pohodě. V tom druhém podniku ale začal ztrácet vidění a kolabovat,“ řekl pro Blesk.cz zdroj, který mladíka zná.

„Kamarádi se ho sice snažili rozchodit, ale marně. Pak zavolali záchranku, ale už nejspíš pozdě,“ pokračoval zdroj s tím, že Sebastián zemřel v nemocnici na cévní mozkovou příhodu. Jeho smrt podle něj provázejí velmi podezřelé okolnosti.

Smrtící směs?

„Vypil prý jakousi drogovou směs. Prý mu to do pití kdosi dal bez jeho vědomí,“ pokračoval muž. Další lidé z okolí klubu tvrdí, že si Sebastián namíchal koktejl sám. „Byl to hodný kluk, chytil se však špatné party,“ řekl mnohoznačně zdroj.

Čeká se na pitvu

Policie případ zatím podrobněji nekomentovala. „Kriminalisté se zabývají okolnostmi úmrtí dvacetiletého muže z Havířova. Mladík zemřel v nemocnici, kam byl s podezřením na intoxikaci omamnými a psychotropními látkami převezen. Byla nařízena soudní pitva,“ uvedla policistka Soňa Štětínská. Výsledky pitvy by mohly přinejmenším objasnit, co mladíka vlastně zabilo.

VIDEO: Na Ostravsku docházelo k šamanským rituálům, kde se podávaly drogy.