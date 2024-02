Řidič tmavé oktávie měl vjet z vedlejší ulice Novinářské do křižovatky s třídou 28. října. „Zřejmě nerespektoval dopravní značení a nedal přednost v jízdě vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Vůz pravděpodobného viníka narazil do dalšího vozu, který byl odhozen do protisměru do třetího. K řidiči tmavého auta se dle svědků seběhli řidiči i lidé z okolí a od plic mu nadávali. Další se pustili do záchrany zraněných a volali tísňové linky. Na místo jely všechny složky záchranného systému.

Použili páteřní desky

Hasiči se do jednoho z aut museli pro zraněné dobývat. „Odtrhli dveře a s pomocí páteřové desky vytáhli dvě zraněné osoby,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Nejhůř na tom byl muž (34), který utrpěl těžká zranění hrudníku a pánve. „Ostatní účastníci byli ošetřeni s poraněními hlavy, končetin, či příznaky otřesu mozku. Jejich zranění byla středně těžká,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Střízlivý, ale podezřelý

Všichni tři šoféři byli schopni podstoupit dechovou zkoušku, u všech vyšla negativně. Řidič tmavé škodovky je ale v pořádném průšvihu.

„V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví,“ uzavřela policistka Eva Michalíková.

