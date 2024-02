Slovenská trenérka Dajana zemřela ve vaně: Krátce po dceři zemřel i otec, utopil se při rybaření

O smutném osudu mladičké Slovenky tehdy informovali její nejbližší. „Naše srdce naplnila nepopsatelná bolest, když nám 10. srpna odešla naše nejmilovanější dcera, vnučka, přítelkyně, sestřenice, neteř a kamarádka,“ zoufali si.

Internet poté zaplavily kondolence a zděšené reakce. Žena se živila jako osobní trenérka, influencerka, poradkyně pro výživu a účastnila se také fitness soutěží. S tímto sportem začala už v šestnácti letech.

Podle maminky Ivony se tehdy dcera chystala za přítelem do Holandska. Na setkání se velmi těšila. Zničehonic se ale přestala své rodině ozývat. „Nezvedala telefon. Myslela jsem si, že toho má moc, že ​​nestíhá a zavolá. Ona však nevolala, ale neřešili jsme to, neboť vím, že občas se stalo, že den nezavolala,“ popsala Ivona pro Nový Čas.

Když Dajana nezvedala telefon ani další den, matku i babičku zachvátila panika a rozhodly se do bytu sportovkyně společně vydat. „Otevřela jsem dveře a křičela na Dajanku, kde je. Když jsme přišly s mojí mámou do koupelny, byl to strašný pohled. Nikdy na to nezapomenu. Dajanka ležela nehybně ve vaně," uvedla zdrcená maminka.

Nikdo však rodinu nedokázal připravit na to, co následovalo ani ne půl roku po smrti mladé trenérky. Po několika měsících od úmrtí milované Dajanky zveřejnila v neděli 21. ledna stránka Djembe Picnic, která se zaměřuje na bubnování, workshopy a tanec, zprávu o smrti tatínka tragicky zesnulé trenérky Mária.

„Dnes ráno jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že nás navždy opustil člověk, který se velmi podílel na organizaci začátku Djembe Picnicu. Děkujeme ti za každou veselou chvíli, a že byly pořádně veselé. Děkujeme ti za úžasné zážitky, na které nikdy nezapomeneme. Jsme velmi rádi, že jsme tě stihli ještě naposledy vidět."

Podle dostupných informací měl muzikant možná zemřít velmi podobným způsobem jako jeho dcera. Údajně se totiž utopil při rybaření, které bylo jeho velkým koníčkem.