Náhlá smrt trenérky Dajany (†28): Maminka našla její bezvládné tělo ve vaně!

Zprávu o úmrtí zveřejnili blízcí sympatické Slovenky. „Naše srdce naplnila nepopsatelná bolest, když nám 10. srpna odešla naše nejmilovanější dcera, vnučka, přítelkyně, sestřenice, neteř a kamarádka,“ zoufali si. Internet poté zaplavily kondolence a zděšené reakce. Poslední rozloučení proběhlo v úterý 15. srpna.

Dajana se živila jako osobní trenérka, influencerka, poradkyně pro výživu a účastnila se také fitness soutěží. Se sportem začala už v šestnácti letech. Lidé v jejím okolí ji popisují jako milou dívku, která se nebála pomoci jiným.

Maminka Ivona pro deník Nový Čas popsala, že se dceři snažila dovolat celou středu, avšak neúspěšně. Ničeho se nebála, protože se často stávalo, že dívka byla zaneprázdněná a rodičům zavolala později. Když se však neozvala ani ve čtvrtek, Ivonu zachvátila panika.

Matka s babičkou se tedy do bytu sportovkyně společně vydaly. „Otevřela jsem dveře a křičela na Dajanku, kde je. Když jsme přišly s mojí mámou do koupelny, byl to strašný pohled. Nikdy na to nezapomenu. Dajanka ležela nehybně ve vaně,“ vypráví zdrcená Ivona.

Příčina smrti zatím stále není jasná. Influencerka náhle a nečekaně zemřela ve vaně. Záchranář Vilém Dobiáš uvedl několik možností, co se mohlo stát: „Mohla dostat například epileptický záchvat, nebo mohla mít poruchu v rámci srdečního systému, srdce se tedy může zastavit. Mohla by to být ještě embolie po nějakém zranění. Pokud měla někde v cévě krevní sraženinu, mohla se odtrhnout.“