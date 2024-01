Obří balvan se svalil na silnici u Hřenska: Pískovec o velikosti auta prorazil zátěžový plot!

Mezi obcí Hřensko na Děčínsku a státní hranicí s Německem se ve středu na silnici svalil pískovcový blok o velikosti osobního auta. Prorazil zátěžový plot. Nikdo se nezranil. Na místě jsou pracovníci správy národního parku České Švýcarsko. Místo je prozatím objízdné přes místní parkoviště. Dopravu na místě řídí hasiči a policisté. Řekl to mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Balvan se sesunul stovky metrů od obce Hřensko, tedy daleko od zastavěného území. Urazil zhruba 200 výškových metrů. Když se kámen uvolnil, jeho objem odhadem činil deset metrů krychlových. Během cesty uvolnil několik menších kamenů a částečně se rozdrobil, uvedl Salov.

„Došlo k drobnému poškození silnice a svodidla,“ doplnil k následkům mluvčí. Vysokozátěžová bariéra, kterou blok poškodil, je podle Salova dimenzovaná na kameny zhruba do 2,5 metru krychlového. „Ten na silnici váží zhruba dvojnásobek,“ upozornil mluvčí. Protože je zátěžový plot poškozený, bude nutné ze svahu odstranit uvolněné kameny. Pracovníci správy jsou ve spojení s odbornou firmou, která sanaci provede. „Neobejde se to bez krátkodobé uzavírky silnice,“ sdělil mluvčí a dodal, že nejpozději v neděli by mělo být dočištění svahu hotové.

Správa parku upozornila na vyhlášený stav zvýšeného rizika nárazových větrů, které mohou vyvracet stromy nebo lámat větve. „Není bezpečné se nyní pohybovat v lesních porostech. Myslete prosím na to nejdůležitější - na své zdraví i zdraví vašich blízkých a nechoďte dnes do lesa,“ uvedla správa na facebooku.