Video zachycuje skutečného Krysaře: Bezdomovci zpod peřiny vyběhly desítky krys!

Na sociálních sítích koluje šokující video natočené na stanici metra v New Yorku, kde zpod peřiny jednoho z bezdomovců vyběhne na dvacet krys. Video v mnohém připomíná nesmrtelného Krysaře od Viktora Dyka.

Virální video ukazuje více než dvacet krys, které zpod podezřele vypadající deky zběsile prchají z nástupiště metra pryč do tunelu. Co víc, pod téže dekou ležel jeden z místních bezdomovců. Jakmile muže bez domova vyrušil jeden z cestujících, svou peřinu zvedl a zpod ní směrem k tunelu vyběhlo dalších tucet hlodavců.

Klip na TikToku nasbíral za pouhých 24 hodin již přes 15 milionů zhlédnutí a téměř 800 tisíc znepokojených lidí video okomentovalo. „Představuji vám krysího krále“, říká s nadsázkou jeden z komentujících. „Tohle je ve skutečnosti velmi smutné. Pane, požehnej tomuto muži, pomoz mu“, tvrdí další.

Problém s nárůstem počtu bezdomovců je podle listu The Sun v New Yorku dlouhodobý problém, a to i přes veškerou snahu starosty Erica Adamse dostat je z ulice. Starosta ale také údajně svádí nekonečný boj s newyorskou krysí populací. Město minulý rok najalo specialistku Kathleen Corradiovou, aby krizi pomohla vyřešit.