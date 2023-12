Pár prodal všechen majetek, aby mohl na tříletou plavbu oceánem: Nyní jim hrozí, že skončí na ulici!

Plavba Miray Cruise´s Life at Sea měla započít 1.11 letošního roku. Loď MC Gemini ale nikdy nevyplula. Podle informací New York Postu se měl nápad zrodit v hlavě baviče Mikaela Pettersona minulý rok v červnu. Spojil se tehdy s majitelem společnosti Miray Vedatamem Ugurlu. Ten pak přišel s návrhem lodi, která by mohla pojmout až 1000 pasažérů. Zájezd byl veřejnosti představen v březnu 2023 a ihned po spuštění prodeje o něj byl velký zájem. Cena za lístek se pohybovala mezi 2 až 22 miliony korun.

Nicméně krátce poté začaly na povrch vyplouvat pochyby o technické způsobilosti lodi. Největším problémem mělo být údajně tankování paliva. Stejně tak byli velmi časté potíže se zpracováním plateb hrazených kreditní kartou. Jakmile se zdálo, že je nějaká překážka překonána, objevila se další. Další pracovnicí projektu začali ztrácet víru v to, že by se plavba mohla doopravdy uskutečnit. V květnu od zakázky odstoupil i Petterson. Tento krok vyděsil manžele Youssefovi, kteří už měli zakoupené lístky.

Nervózní byli i ostatní cestující, kteří své finance investovali do takto nejistého projektu. Později v září společnost ve snaze celou plavbu zachránit chtěla zakoupit novou funkční loď s větší kapacitou. Jenže k obchodu nikdy nedošlo. Během října a listopadu se několikrát stačil změnit termín a místo vyplutí. Nakonec Miray oznámila, že se oficiálně ruší.

Partneři, kteří prodali své oba dva apartmány a další cennosti jsou teď kvůli společnosti na mizině. „Pořád nás vodili za nos, udržovali nás v naději až do poslední chvíle jen několik dní předtím, než jsme měli odcestovat. Prodali jsme vše, co jsme měli, abychom mohli jet. Cítíme se úplně na dně,“ popisuje Kara v článku deníku New York Post.

Momentálně dvojice přebývá v hotelu v Istanbulu v Turecku a čeká na vrácení peněz. Lístky je stáli neuvěřitelných 1,7 milionu korun. Jakmile jim peníze dorazí, budou se moci znovu postavit na vlastní nohy. Podobným výletům se v budoucnu nejspíše spíše vyhnou.