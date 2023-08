Česko zmrazilo ruský majetek za 8,4 miliardy korun! Rusům zabavili i drahá auta, obrazy či zvířata

Paulu Whelanovi, Američanovi odsouzenému v Rusku k 16 letům vězení za údajné zapojení do špionáže, se podařilo telefonicky hovořit s ministrem zahraniční Antonym Blinkenem. Whelanův bratr David dnes řekl stanici CNN, že rozhovor byl „dlouhý a upřímný“ a pro Kreml je zprávou, že Washington nehodlá polevit ve snahách přivézt Whelana zpět do USA. Rodina odsouzeného se nicméně podle Davida Whelana připravuje na to, že Paul si možná bude v Rusku muset odpykat trest v celém rozsahu.

„Pro Paula je obtížné (z vězení) telefonovat, takže se příležitosti chopil, jak to jen bylo možné... americká vláda má dle mého dobrou představu o tom, co Kreml držením Whelana sleduje a je jen otázkou, jestli je vláda ve Washingtonu ochotná udělat určité ústupky. Já doufám, že může a že udělá,“ uvedl David Whelan.