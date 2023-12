Tereza H. drsně o bývalé kamarádce Simoně: Dělala si kariéru na mém neštěstí a já trpěla v base!

Tereza H. se dostala do povědomí veřejnosti v lednu roku 2018, když byla zatčena na letišti v pákistánském Láhauru za údajné pašování heroinu. Strávila téměř čtyři roky v tamním vězení, ale nakonec byla zproštěna všech obvinění a vrátila se do Česka. Nyní pohledná blondýnka zveřejňuje na platformě Herohero videa, v nichž upřímně popisuje zážitky nejenom z těžkého životního období, ale i ze současnosti. V posledním příspěvku se ostře pustila do bývalé nejlepší kamarádky.