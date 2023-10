Tereza H. otevřeně o kariéře společnice: Co na to její přítel?

V roce 2018 byla Tereza H. zadržena na letišti v pákistánském Láhauru za údajné pašování drog. V tamním vězení Kot Lakhpat strávila téměř čtyři roky, než ji soud zprostil viny a vrátila se do Uherského Hradiště, odkud pochází. Na platformě Herohero fanoušky pustila do svého soukromí a popsala, jak její partner reaguje na její minulost coby sexuální společnice.

V nejnovějším videu na platformě Herohero, kde Tereza H. po svém návratu do Čech s fanoušky komunikuje, otevřela velmi citlivé téma. „Ptáte se mě často, jak můj přítel Marián reaguje na mou minulost, kdy jsem pracovala jako prostitutka,“ uvedla Češka. Na mysli má dobu, kdy se živila jako profesionální společnice a vydělávala si placeným sexem s neznámými muži.

„My si s Mariánem minulost nevyčítáme. Kdyby to on dělal a vyčítal mi, že jsem spala s moc chlapama, tak já mu na to odpovím, že bych nechtěla vidět jeho náctileté fotbalové večírky a s kým vším spal on,“ ujasnila Tereza.

Podle ní je k pochopení celého jejího příběhu nutné, aby mluvila i o této „temné minulosti“. „Přítel ví, že o těchto zkušenostech nemluvím proto, abych se pochlubila, s kým vším jsem spala, ale aby lidi pochopili, jaký jsem měla život a jak jsem se změnila. Proto to musím říkat a přiznat, ty noviny si to tehdy nevycucaly z prstu,“ vysvětluje ve videu žena své rozhodnutí.

Zmínila se ale i o tom, že kariéry společnice lituje. „Nebudu vám lhát, že bych nechtěla vymazat to všechno, co s chlapama bylo dřív. Kdybych to opravdu mohla udělat, tak bych vymazala úplně všechny předtím,“ sdělila upřímně rodačka z Uherského Hradiště.