Mladá matka zabila dceru (10 měs.) kvůli pláči! Hrozí jí výjimečný trest

Policisté navrhli obžalovat čtyřiadvacetiletou ženu z Olomoucka ze srpnové vraždy její desetiměsíční dcery. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Mladá matka podle kriminalistů zpočátku jakékoliv násilí vůči dceři popírala, při následném výslechu se ale kriminalistům k zavraždění dítěte přiznala. Podle policie šlo o zkratkovité jednání, když nemohla plačící dítě utišit. Žena, která dosud nebyla stíhána, je od násilného činu ve vazbě.

Tragédie se stala 7. srpna. Přivolaný lékař se snažil kojence resuscitovat, ale marně. Záchranáře zavolala matka, která policistům nejprve řekla, že dcerku, která nedýchala, našla ráno v postýlce. Kriminalisté nařídili soudní pitvu, žena se nakonec po výslechu k zavraždění dcery přiznala. „Motivem činu bylo zřejmě zkratkovité jednání ženy, které se nedařilo utěšit plačící dítě. Obviněná žena nebyla v minulosti trestně stíhaná. Pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek v době činu nebyla,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Hejtman.

Kriminalisté se v Olomouckém kraji zabývali vraždou dítěte naposledy loni na podzim, když svého pětitýdenního syna zabila šestadvacetiletá žena ze Šumperska. Olomoucký krajský soud ji za to letos potrestal 18 lety vězení.

Tragédie se stala v Klepáčově, kde žena po porodu žila v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky. Nezaměstnaná žena pětitýdenního syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že dítě neustále plakalo a ona ho nebyla schopna utišit. Kojence podle vyšetřování nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a následně mu ponořila hlavu do vody. Syn utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra. Trest ženě v září potvrdil vrchní soud.