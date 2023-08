Hrůza na Olomoucku: Matka (24) zavraždila svou desetiměsíční holčičku?! Nezvládla prý její pláč

Tragédie se stala v pondělí, kdy byli policisté přivoláni k úmrtí desetiměsíčního dítěte v obci na Olomoucku. „Přivolaný lékař na místě po marné resuscitaci konstatoval úmrtí kojence. Matka uvedla, že ráno v postýlce našla dcerku, která nedýchala. Ihned proto přivolala záchrannou zdravotnickou službu. Policistům se událost zdála podezřelá a přivolali olomoucké kriminalisty,“ uvedl policejní mluvčí.

Kriminalisté nařídili soudní pitvu, žena se nakonec po výslechu k zavraždění dcery přiznala. „Motivem činu bylo zřejmě zkratkovité jednání ženy, které se nedařilo utěšit plačící dítě. Obviněná žena nebyla v minulosti trestně stíhaná. Pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek v době činu nebyla,“ uvedl Hejtman.

Dodal, že kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval a poslal ji za mříže. Obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

Kriminalisté se v Olomouckém kraji zabývali vraždou dítěte naposledy loni na podzim, kdy svého pětitýdenního syna zabila šestadvacetiletá žena ze Šumperska. Olomoucký krajský soud ji za to letos v červnu potrestal 18 lety vězení. Tragédie se stala v Klepáčově, kde žena po porodu žila v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky. Nezaměstnaná žena svého pětitýdenního syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že dítě neustále plakalo a obžalovaná jej nebyla schopna utišit. Kojence podle vyšetřování nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a následně mu ponořila hlavu do vody. Syn utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra.