Chlapec se přiznal k vraždě rodičů: Zastřelil je a pak zapálil dům!

„Stejně jako to již učinil před četníky, tak i před vyšetřujícím soudcem se přiznal k činu, včetně jeho plánování. Byl umístěn do vazby,“ uvedl prokurátor v Grenoblu Eric Vaillant.

Soudce „nařídí psychiatrický a psychologický posudek, který by mohl přispět k pochopení činu a k vyhodnocení chlapcovy odpovědnosti,“ dodal Vaillant. Chlapec byl umístěn do věznice, do oddělení pro mladistvé, píše AFP.

V rodině se dvěma syny panovaly běžné poměry, rodina dobře vycházela i s obyvateli vesnice, kde žila, píše AFP. Jako „normální, bezproblémovou“ rodinu popsala i prokuratura.

Před týdnem, v noci na pondělí vyhořel rodinný dům v obci Châteauvilain, která má asi 800 obyvatel. V troskách se našla dvě „téměř kompletně spálená těla“, která nesla stopy střelné zbraně na hlavě a na krku, uvedli vyšetřovatelé. Mladší ze synů po požáru beze stopy zmizel, policie ho vypátrala v sobotu. Starší syn v době požáru v domě nebyl, studuje mimo město.