Šílený střelec pálil po palestinských studentech: Tři zranil, je na útěku

Trojice dvacetiletých studentů, z nichž dva mají americké občanství a třetí v zemi legálně pobývá, se stala terčem útoku v sobotu večer poblíž areálu Vermontské univerzity ve městě Burlington na severovýchodě USA. Mladí muži, z nichž dva na sobě měli tradiční palestinský šátek, se bavili arabsky, když na ně zaútočil běloch s pistolí.

„Aniž by promluvil, vystřelil z pistole nejméně čtyři náboje,“ uvedl v prohlášení šéf místní policie Jon Murad. „Všechny tři oběti byly zasaženy, dvě do trupu a jedna do dolních končetin.“ Dva z mužů jsou ve stabilizovaném stavu, třetí utrpěl „mnohem závažnější zranění“. Útočník je na útěku a policie po něm pátrá.

„V této napjaté době se nikdo nemůže podívat na tento incident a nemít podezření, že mohlo jít o zločin motivovaný nenávistí,“ uvedl také Murad.

Spojené státy stejně jako další západní země od začátku války mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás čelí nárůstu protimuslimských a protižidovských incidentů.