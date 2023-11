Záhadná nehoda ve Velké Británii: Čtyři teenageři jeli kempovat, po 2 dnech je našli mrtvé v autě!

Mladíci Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson a Hugo Morris vyrazili o víkendu společně na výlet do waleského národního parku Snowdonia. Z cesty se ale teenageři ve věku 16 až 18 let domů do města Shrewsbury nevrátili. Policie po čtyřech kamarádech vyhlásila pátrání, které bohužel nemělo šťastný konec. V úterý byl u obce Garreg objeven stříbrný Ford Fiesta, ve kterém ležely mrtvoly pohřešovaných teenagerů.