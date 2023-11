DiCapriův nový filmový trhák: Mrazivý snímek připomíná skutečný příběh vražd původních obyvatel USA

Tragédie připomínající genocidu se odehrávala na počátku 20. století v Oklahomě. Ukázalo se, že nová Osedžská rezervace je sice nevhodná pro zemědělství, ale bohatá na ropu. Po objevení velkých ropných ložisek v roce 1894 přišli Osedžové k obrovskému bohatství.

To vzbudilo vlnu nenávisti bílých dělníků, kteří pracovali na jejich ropných ložiscích. Jedním ze závistivců byl i movitý statkář William „Král“ Hale. Začal se svými vlivnými kumpány spřádat plány, jak důvěřivé indiány připravit o jejich jmění. Jejich úkolem bylo se oženit se zámožnými původními obyvateli a poté je chladnokrevně zavraždit, píše New York Times.

Jednou z obětí se stala také svobodná osedžská indiánka Mollie. V roce 1917 se s ní totiž oženil pohledný synovec samozvaného „Krále“ Ernest Burkhart. Krátce po svatbě začali systematicky vymírat členové její rodiny. S každou smrtí Mollie zdědila víc a víc peněz, s ní i její nový manžel Ernest.

Pro Williama Halea se stala Mollie dokonalou obětí. Trpěla cukrovkou, která zaručovala její předčasnou smrt. Hale si její smrt pro jistotu pojistil zkorumpovanými lékaři, kteří jí místo „experimentálních léků“ začali podávat jed.

Zabíjení by probíhalo nadále, pokud by v květnu 1921 nezastřelili Annu Brownovou a neodhodili její tělo do nedaleké rokle. Jednalo se o tak brutální vraždu, že si jí všimla nedávno vzniklá organizace tajných policistů. Dřívější FBI. Agentura vedla rozsáhlé vyšetřování, které vyvrcholilo zatčením „Králova“ gangu. Během procesu se Ernest přiznal ke zločinům a udal Halea jako vedoucího vražedné operace. Soud jim udělil doživotní trest odnětí svobody.