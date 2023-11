Kráska z OnlyFans zdemolovala mercedes: Škoda za stovky tisíc a alkohol v krvi!

Australská modelka Paris Ow-Yangová se zapletla do vážné nehody. Svým mercedesem nabourala do jiného luxusního vozu. Přivolaní policisté řidičce prokázali přítomnost alkoholu v dechu. Uvedla, že alkoholem zapíjela bolest z rozchodu.

Osmnáctiletá kráska chtěla se svou přítelkyní zapít rozchod s partnerem. Sešly se ve středu 18. října krátce po poledni a jejich popíjení pokračovalo až do noci. Kolem 20:45, když projížděly východní částí Sydney, narazily do zaparkovaného luxusního auta, informoval New York Post.

Nejenže způsobila nehodu v řádu několika set tisíc korun, ale v době řízení byla pod vlivem alkoholu. Policisté ji naměřili 0,2 promile. Limit v Novém Jižním Walesu je pouze 0,05.

K soudu se modelka dostavila se svým právníkem Michaelem Bowem. Ten během obhajoby uvedl, že „se Ow-Yangová utápěla v těžkých depresích, které řešila alkoholem“. Dívka během zadržení ve vazbě několikrát zopakovala, že „jí nezáleží na životě a přeje si umřít“, jak dokládá policejní zápis.

Soudce nakonec Ow-Yangovou shledal vinnou a bude si tak muset „odmakat“ dva roky veřejně prospěšných prací. Dále jí uložil pokutu v přepočtu ve výši dvaceti tisíc korun. Stejně tak bude muset zaplatit náklady za opravu obou vozidel. Řidičský průkaz si bude smět obnovit až za tři čtvrtě roku.