Před 20 lety zabil opilý podnikatel v Českém Těšíně tři policisty: Jejich auto letělo po srážce 30 metrů vzduchem

Silniční pirát s desítkami přestupků za vysokou rychlost a třeba i špatný stav vozidla před 20 lety zabil v Českém Těšíně tři policisty. Zdeněk Bulawa tehdy se svým autem narazil vysokou rychlostí do vozidla policistů, ani jeden z nich nehodu nepřežil. Bulawa z místa nehody ujel taxíkem do nemocnice, za smrt tří lidí dostal pouhé čtyři roky vězení, ze kterého odešel po dvou letech.

K tragické nehodě došlo 4. října 2003 v Českém Těšíně zhruba kolem třetí hodiny ráno. Do policejního vozu Škoda Felicia, který se na silnici otáčel, narazil ve velmi vysoké rychlosti šofér mercedesu. Řidič Zdeněk Bulawa měl na sedadle spolujezdce 19letého mladíka. Ani jeden z nich po nehodě nezaváhal a dali se na útěk…

Bulawa si stopl náhodně projíždějící taxík a řidiči rozkázal, aby je odvezl do karvinské nemocnice. 21letému taxikáři mladší z dvojice začal vyhrožovat smrtí, pokud cokoliv řekne policii. Taxikáře se jim ale zastrašit nepodařilo, později se policii přihlásil a okamžiky po nehodě jim popsal.

Policejní vůz skončil ve stromě

Auto dopravních policistů smetl Bulawa ze silnice v rychlosti přes 130 kilometrů v hodině. Jejich vůz skončil odhozený na stromě. Údajně letěl 30 metrů vzduchem. Ani jeden ze strážců zákona tehdy neměl šanci nezaviněnou nehodu přežít. Dva z nich zemřeli na místě, třetí chvíli po nich v nemocnici. Řidič mercedesu před srážkou přejel do protisměru, v krvi měl tehdy dvě promile alkoholu. Autem se vracel z diskotéky, kde vypil minimálně litr vína.

„Každý je měl rád. Byli to normální kluci, kteří vykonávali svou práci, nic víc nechtěli od života, než mít svou rodinu a žít,“ prohlásil tehdy kolega tří zabitých policistů, kteří jejich smrt nesli těžce. Šlo o Tadeáše, Martina a Tomáše. Martinovi a Tomášovi bylo 25 let, Tadeáši 42. „Dva byli ještě svobodní, jeden si stavěl dům, druhý měl holku, se kterou žil v Ostravě, a ten třetí zanechal své manželce čtyři děti, co se k tomu dá říct,“ dodal zarmoucený kolega.

Silniční pirát

O Bulawovi se vědělo, že je hotový silniční pirát. Pravidla neuznával a spíš je porušoval, než dodržoval. Do chvíle, než svou nebezpečnou jízdou zabil tři policisty, měl 34 záznamů kvůli dopravním přestupkům. Mnoho z nich kvůli alkoholu, už v minulosti jednu nehodu pod vlivem způsobil. Z nemocnice, kde ležel několik dní, se dokonce pokusil utéct. To se mu nepovedlo a zanedlouho skončil ve vazbě.

Od svých devatenácti let byl v invalidním důchodu, měl ale lásku k alkoholu. Podle některých obyvatel Českého Těšína se dokonce chlubil tím, kolik toho vypil a kam až dojel.

Směšný trest

Řidič se u soudu přiznal, že řídil opilý, vinu ze smrti tří policistů ale odmítal. „Snažil jsem se nehodě zabránit,“ říkal před soudem. Vinu se částečně snažil hodit i na mrtvého policistů. Okresní soud v Karviné nakonec tehdy 30letého Bulawu odsoudil na 4 roky vězení. Odseděl si ale jen polovinu a soud ho propustil na svobodu.

O několik let později ale znovu skončil ve vazbě. Nakonec dostal v roce 2011 devítiletý trest vězení. Soud ho tam poslal za daňové úniky při prodeji alkoholu. Společně s pěti komplici měl stát připravit až o 122 milionů korun.