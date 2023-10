Nechutný zločin na Trutnovsku: Partnerku nechal zemřít poté, co se po jeho ráně uhodila do hlavy?

Nechutný případ lidské lhostejnosti rozplétají policisté od minulého víkendu. V sobotu ráno na tísňovou linku zavolal muž z Rtyně v Podkrkonoší s tím, že doma našel partnerku (†59) bez známek života. Při ohledání těla bylo zjištěno, že žena zemřela po ráně do hlavy. Partner oběti podle mluvčí policie Šárky Pižlové nejprve mlžil, později se ale přiznal.

Pár spolu popíjel a nakonec došlo k hádce, která brzy přerostla ve fyzickou potyčku. Muž ženu udeřil do obličeje, ta se skácela a uhodila se do hlavy o nábytek. On pak v klidu odešel spát, ale ráno našel partnerku mrtvou.

Policii se rozhodl lhát, pravdu ale odhalila pitva. „Z těchto důvodů jsme v pondělí odpoledne zadrželi 55letého muže, proti němuž vrchní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví. Policisté s mužem osudný večer provedli dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 2,42 promile,“ dodala Pižlová.

Muž navíc není policii neznámý – za menší prohřešky má v rejstříku trestů už 20 záznamů. Soud ho poslal do vazby, za těžké ublížení na mu zdraví hrozí 16 let ve vězení.