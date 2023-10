Přeživší popsali masakr v Lewistonu: Děti od krve a úkryt mezi kuželkami!

Středeční masakr se podle zahraničních médií odehrál na několika místech ve měste Lewiston. Jedním z nich byl i prostor bowlingové haly, kde se tou dobou odehrál zápas v dětské bowlingové lize. „Slyšeli jsme čtyři až pět výstřelů, pak další. Přišlo mi to nekonečné,“ svěřila se pro ABC News Riley Dumontová, která byla tou dobou na bowlingu se svou rodinou.

Riley a její příbuzní měli ohromné štěstí. „Můj otec byl policistou přes 40 let. Když se to stalo, přešel hned do akce a rychle nás odvedl do bezpečí. Tam jsme bránili děti vlastními těly. Ležela jsem na své jedenáctileté dceři a na mně ležela má matka,“ popsala pro televizi chvíle hrůzy Američanka.

Najít úkryt bylo obtížné

O život usilovali i Hutchinsonovi. Jejich dceru zasáhla kulka. „Schovávali jsme se v takové zadní místnosti. Přišlo tam další dítě a to mělo velmi masivní krvácení z paže. Zabarikádovala jsem nás tam společně s dalším rodičem, který měl telefon, a vytočili jsme 911,“ uvedla přeživší masakru Meghan Hutchinsonová.

Ti, kterým se před střelcem podařilo utéct, museli pracně hledat úkryt. „Uviděl jsem toho střelce, jak drží zbraň. Rozběhl jsem se po dráze a vklouzl jsem tam, kde jsou kuželky. Vyšplhal jsem se na to zařízení a schoval se tam na několik minut, dokud nedorazila policie,“ uvedl pro deník Daily Mail Brandon, který do bowlingové haly přišel jen pár minut před střelcem.

Středeční tragický incident šokoval i politiky. „Lewiston je speciálním místem známým pro své otevřené srdce a semknutou komunitu. Léta jsem tu pracovala, potkala tu a vzala si svého muže. Naše dcery tu chodily do školy. Nikdo z 1,3 milionu obyvatel našeho státu si něco takového nezaslouží. Ani žádný jiný stát nebo jiní lidé,“ vyjádřila se k tragédii guvernérka státu Maine Janet Millsová.