Pohřeb místo svatby: Podnikatele (†52) zabil žralok před očima ženicha!

Skupinka přátel slavila v neděli 8. října svatbu jednoho z jejich kamarádů. Přátelé se rozhodli vyrazit na pláž Wildcat Beach, která je zhruba 48 kilometrů vzdálena od města San Francisco. Oslavu veselky svého přítele si nenechal ujít ani Felix Louis N’Jai. Pro úspěšného podnikatele se však oslava stala osudnou.

Felix, ženich a další z jejich přátel se rozhodli, že si půjdou zaplavat do oceánu. „A pak se vynořil žralok,“ citoval svědka Jima Keenana britský deník The Sun s tím, že se měl údajně Felixovi zakousnout do krku a stáhnout ho pod hladinu. To bylo naposledy, co svého přítele viděli. „Další dva chlapi utíkali z vody, otočili se a viděli krev,“ dodal.

Na místo se sjely záchranné složky, nicméně najít tělo Felixe se nepodařilo. Úřady tak nemohly potvrdit, zdali se skutečně jednalo o útok žraloka, ani prohlásit Felixe za mrtvého. Pátrání po Felixovi bylo již odvoláno.

Profesor univerzity v Long Beach Chris Lowe uvedl, že případ, kdy se po útoku nenajdou ostatky člověka, je velice vzácný. „Bylo překvapivé slyšet, že nebylo nic nalezeno. Je to velmi zvláštní, zvlášť když se to stalo relativně blízko břehu. Úplné zmizení těla je velmi zvláštní a vzácné,“ uvedl expert.