Potápěč natočil nebezpečně blízké setkání se žralokem: Málem přišel o hlavu!

Rodák z britského Prestonu je vášnivým potápěčem. Mark Graham má za sebou bezpočet ponorů. Jednatřicetiletý muž, který pracuje jako kameraman, se rád vydává do hlubin oceánů, aby na kameru zachytil žraloky. Při jednom z posledních ponorů se mu podařilo natočit mořského predátora z neuvěřitelné blízkosti.

Graham se zrovna potápěl u přístavního města Mossel Bay v Jihoafrické republice, když kolem jeho lodi začal kroužit velký bílý žralok. Predátor se k němu začal čím dál víc přibližovat, až byl od něj jen pár centimetrů. Potápěč měl v tu chvíli na hlavě upevněnou GoPro kameru, o kterou žralok jevil zájem. V jednu chvíli se zdálo, že se žralok chce do kamery zakousnout.

„Snažil se zjistit, co je to za zvláštní elektrické zařízení. Jejich elektroreceptory mohou zachytit GoPro, takže jsou velmi zvědaví a připlavou blíž, aby to prozkoumali. Byl neuvěřitelně zvídavý,“ uvedl pro britský deník The Sun s tím, že se žraloka vůbec nebál. Naopak. Blízké setkání popsal jako „fascinující“. Nicméně posléze, co si byl Graham jistý, že má dostatek záběrů žraloka, začal pomalu plavat do bezpečí.