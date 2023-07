Dívku (12) u pláže napadl žralok: Třikrát se jí zakousl do nohy!

Teprve dvanáctiletá Magnolia Woodheadová plavala u pláže na americké Floridě, když ji napadl žralok! Dívku kousl třikrát do nohy.

Výlet na Floridu se změnil v noční můru pro Magnolii Woodheadovou. Dvanáctiletá školačka si užívala se svými blízkými den na pláži Cocoa Beach. Zrovna plavala poblíž mola, když ji napadl žralok. „Bylo to tak rychlé,“ popsala útok pro ABC News s tím, že se jí zakousl třikrát do nohy. Dívce se podařilo dostat na břeh. „Hned, jak jsem vylezla z vody, začala jsem křičet, protože jsem věděla, že to není dobré,“ dodala pro magazín People. „Můj manžel ji zvedl a viděla jsem, jak jí po noze teče krev,“ dodala její maminka Melissa Stallingsová.

Magnolii převezli do nemocnice, kde jí zranění ošetřili. Na noze má padesát stehů. Dívka je vášnivou sportovkyní. Věnuje se gymnastice a právě proto se s rodiči vydala z Philadelphie na Floridu. Měla se tam zúčastnit závodů. „Moje první myšlenka byla, že nebudu dělat gymnastiku,“ uvedla Magnolia s tím, že na závody se šla podívat alespoň jako divačka a podpořit své přátelé.