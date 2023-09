Podcast: Guru Jára může mít vliv i ve vězení, říká Vojtíšek. Na Filipínách měl následovníky i mezi dozorci

Za svou kariéru zkoumal Zdeněk Vojtíšek stovky nejrůznějších sekt, hnutí a náboženství. Při té příležitosti se setkal i s jejich členy a dokonce vůdci, neboť se snažil pochopit, jak společenství fungují a na čem je jejich nauka postavená. Zrod těchto nových podob víry nastal dle docenta Vojtíška v šedesátých letech s hnutím Nového věku, které čerpalo ze západního ezoterismu, pod kterým si můžeme představit věštění, astrologii, alchymii nebo horoskopy.

V současnosti dle vedoucího katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na hnutí Nového věku navazují i aktuální náboženská hnutí, která si vypůjčují prvky z různých kultur a náboženství. Přesně takto postupoval i Guru Jára ve své škole Poetrie, s jejímž učením se Vojtíšek seznámil ještě před tím, než byl Dobeš vyšetřován za znásilnění několika studentek.

Guru před kauzou

„Guru Jára mi nepřipadal v ničem nijak zvláštní. Měl takovou zajímavou biografii, která se mně nezdála úplně důvěryhodná, ale to není moje věc. Představoval se jako ohromně pokročilý mistr ve všech možných oborech indických, egyptských, mexických nebo kdovíjakých jiných. To ale zase k hnutí nového věku patří. Nebylo to nic mimořádného. To mimořádné přišlo až s tím odháčkováním,“ narážel docent Zdeněk Vojtíšek na kontroverzní metodu Dobeše. Odháčkování spočívalo v tom, že ženy měly mít uvnitř pochvy tzv. háčky po předchozích partnerech a tyto háčky jim měly odčerpávat energii, a proto byly neúspěšné apod. Lektorky školy v čele s Pláškovou dívky většinou stimulovaly na pohlavních orgánech a řídily dechové cvičení, poté se nečekaně objevil Dobeš a zpravidla vykonal na ženách krátkou soulož.

Odháčkování bylo vybraným dívkám nabídnuto na konci vícedenních seminářů. Mimo to vedl Guru Jára školu, v jejímž rámci měly jeho žákyně indexy a navštěvovaly semestry, podobně jako studenti na vysokých školách. Poté, co Guru Jára se svou spolupracovnicí Barborou Pláškovou v roce 2012 utekli z Česka, v roce 2015 je zatkli na Filipínách. Teprve v létě 2023 se je podařilo převést do vězení v ČR. Po celou dobu byl však Guru Jára podporovaný svými žáky a nové získával. Luboš Y. Koláček s ním v roce 2016 udělal ve filipínském vězení pro Blesk rozhovor, v němž popisoval, jak Pavla Dobeše vězni oslovují „Mistře“, někteří z nich se stali i jeho učedníky a dokonce měl následovníky i mezi dozorci. Stane se to stejné i v tuzemsku?

Guru v českém vězení

„Myslím si, že ano. Neviděl bych zatím něco nutně nadpřirozeného. To, co je na náboženských vůdcích nejatraktivnější, je jejich jistota. Zvlášť jako intelektuálové jsme nejistí a tento svět nám připravuje spoustu nejistot, je proto velice lákavé ty naše nejistoty odevzdat někomu, kdo si je jistý. Jaroslav Dobeš se naučil působit velmi sebejistě, on ví, jak to všecko je, umí tento svět nějak ovládat. To sebevědomí mu dodaly právě ty desítky těch následovníků, kteří na něj hleděli jako na duchovního vůdce. S tímto vybavením je schopen bezpochyby ovlivňovat kohokoliv. Ať už to jsou spoluvězni, bachaři nebo kdokoli jiný," vysvětloval znalec pro Blesk Podcast.

Případné nové ovečky pro jeho učení Guru Járovi může přinést i pověst, která ho provází. Podle znalce Zdeňka Vojtíška ho mohou vnímat jako mučedníka a zajímat se o něj víc. „Teď určitě mají i tendenci ho obhajovat, on přece není zlý, aby seděl ve vězení, to je nějaký omyl, nebo se to nějak špatně vyvinulo. Od takové obhajoby už je velmi blízko k určité empatii, porozumění atd. Takže vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jako duchovní vůdce působil ve vězení a kdyby i lidé mimo vězení k němu zase vzhlíželi, a to jeho společenství působilo dál,“ řekl host podcastu na závěr.

