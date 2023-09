Dovolená se zvrhla v boj o život: Adamovi (23) po příletu vypumpovali z břicha hnis!

Adam od dětství miluje fotbal. Vedle trénování mládeže se živí jako řidič dodávky. Dle vlastních slov nikdy neměl žádné zdravotní problémy. Avšak tři dny po příletu do letoviska Side mu bylo zle tak jako nikdy předtím. „Měl jsem žaludeční křeče a zvýšenou teplotu,“ uvedl pro slovenský deník Nový Čas.

Noční můra

Poté, co strávil den na pokoji, se rozhodl navštívit lékaře doporučeného pojišťovnou. Ten jej pro podezření ze zánětu slepého střeva poslal na vyšetření do nemocnice. Zde čekal pět hodin v bolestech, aby byl bez vyšetření poslán zpátky na hotel. Večer se jeho teplota vyšplhala skoro ke 40 °C. Na pokraji zhroucení požádal svou přítelkyni Julianu (20), aby jej zavezla do jiného lékařského zařízení.

Ošetřující lékař po odebrání krve potvrdil zánět slepého střeva a mladíka ihned poslal na sál. Po rutinní operaci Adam odpočíval na lůžku. Když si myslel, že je z nejhoršího venku, objevily se další komplikace. Vedení nemocnice mu druhý den sdělilo, že s jeho pojištěním jsou problémy, a odmítlo mu vrátit pas. Chýlil se čas odletu a Slovák se obával, že bude muset v Turecku zůstat do té doby, než se situace vyřeší.

Nakonec jej z nemocnice propustili, ale na hotelu na něj čekal muž, který jej hlídal, aby neodletěl ze země. „Vedení nemocnice mi vyhrožovalo, že pokud odjedu na letiště, zadrží mě,“ uvedl dále Adam. Naštěstí se krátce před odletem podařilo problém s pojištěním vyřešit a pár se mohl vrátit zpět na Slovensko.

Další komplikace

Ihned po příletu zavítali do nemocnice, kde si lékaři nemocného pohazovali jako horký brambor. Když Adama konečně přijali na infekčním oddělení, zhrozili se. Po provedení tomografického vyšetření se potvrdily nejhorší obavy a Adam musel znovu putovat na sál. V dutině břišní měl absces. Chirurgové mu z břicha vysáli tři decilitry hnisu.

Adam i jeho rodina jsou přirozeně naštvaní. S právníkem se již radí v postupu proti cestovní kanceláři, pojišťovně, ale i vedení košické nemocnice. První dva uvedené subjekty se od celé nepříjemné situace distancují. Dle vlastních slov postupovaly správně. Mluvčí nemocnice se k dotazu novinářů odmítla vyjádřit.