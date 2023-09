Zchudlý podnikatel rozesílal smrtící koktejly?! Zemřelo přes osmdesát lidí

Policisté vyšetřují smrt osmaosmdesáti lidí, kteří si měli z kanadského e-shopu, který cílil na osoby se sebevražednými sklony, koupit nebezpečné látky. Internetový obchod měl provozovat Kanaďan Kenneth Law (57). Bývalého leteckého inženýra a šéfkuchaře kanadští vyšetřovatelé již zadrželi a obvinili zatím ze čtrnácti případů napomáhání k sebevraždě. Law měl však prodat až 1200 balíčků, které rozeslal do 40 zemí po celém světě.

Kriminalisté rozplétají spletitý případ osmaosmdesáti úmrtí, s nimiž je spojený e-shop provozovaný Kanaďanem Kennethem Lawem. Sedmapadesátiletý muž z kanadského Ontaria je vystudovaný letecký inženýr. Titul získal v roce 1989 a univerzitě v Torontu a později získal i titul MBA. Nicméně jak uvádí televize Sky News, nakonec pracoval jako šéfkuchař v pětihvězdičkovém hotelu Fairmont Royal v Torontu. V dubnu roku 2020 ale vyhlásil osobní bankrot. Dluží v přepočtu okolo 2,2 milionu Kč.

Nebezpečný obchod

V květnu letošního roku si pro Lawa došla kanadská policie. Zadržela ho ve sklepním bytě, který si pronajímal ve městě Mississauga, které leží zhruba 40 km od Toronta. Vyšetřovatelé jej zadrželi a obvinili ze smrti dvou lidí. Na oficiálních stránkách policisté uvedli, že 31. března započali vyšetřování. „Vyšetřujeme okolnosti náhlých úmrtí, u nichž existuje podezření, že došlo ke konzumaci chemické látky. Předpokládá se, že podezřelý distribuoval a prodával látku online.“ Podle policistů Law cílil na lidi se sebevražednými sklony.

Celosvětové vyšetřování

V srpnu policisté Lawa obvinili z dalších dvanácti případů napomáhání k sebevraždě. Podle informací britského deníku Daily Mail při vyšetřování policisté doposud zjistili, že až 272 lidí ze Spojeného království si během dvou let zakoupilo zboží z nebezpečného e-shopu. Z toho 88 lidí zemřelo.

Policejní mluvčí uvedl, že vyšetřování je „v rané fázi“ a nelze zatím potvrdit spojitost mezi úmrtími a internetovým obchodem. Nicméně Law údajně poslal až 1200 balíčků, a to do 40 zemí po celém světě. Vyšetřování tak probíhá i v USA, Itálii, Austrálii a na Novém Zélandu. Podle výše zmíněného britského deníku se prý Law chvástal, že prodal látku „stovkám“ lidí v desítkách zemí.

Údajné oběti

Jak vyšetřování pokračuje, pomalu se objevují jména lidí, jenž se měli stát jeho oběťmi. Mezi mrtvými je i teprve sedmnáctiletý Anthony Jones z Michiganu. „Byly tři hodiny ráno a on vběhl do matčina pokoje, křičel a prosil, aby zavolali záchrannou službu,“ uvedla newyorská právnička Carrie Goldbergová. Poté, co požil nebezpečnou látku, prý křičel, že chce žít.

Další obětí měla být influencerka Imogen Nunnová (†25) známá jako „Deaf Immy“. Na TikToku měla víc než 780 tisíc sledujících. Snažila se zvýšit povědomí o komunitě neslyšících a duševních problémech v Británii. Z její náhle smrti jsou fanoušci v šoku. „Stále dostávám zprávy, které říkají: Immy toho pro mne udělala tolik,“ uvedla její máma Louise s tím, že pět měsíců po smrti dcery jí policisté sdělili, že jméno její dcery bylo na seznamu klientů pana Lawa.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.