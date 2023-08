Zlom v případu úmrtí čtyřčlenné rodiny: Policie zná příčinu smrti Eriky (†44), Zuzky (†14) a Martínka (†12)

Smrt čtyřčlenné rodiny v lednu letošního roku šokovala slovenské město Michalovce. Těla manželů Eriky a Stanislava a jejich dvou dětí našli v bytě na Bieloruské ulici. Případem se začala zabývat policie. Vyšetřování se táhne už několik měsíců. Nicméně podle informací slovenského deníku Nový Čas došlo k posunu.

Znalci prý již dokončili znalecké dokazování. „V uvedené trestní věci vyšetřování nadále pokračuje. Znalecké dokazování týkající se příčiny smrti usmrcených osob bylo ukončené. V tomto stadiu trestního řízení nelze poskytnout bližší informace,“ uvedl pro výše zmíněný slovenský deník mluvčí košické krajské prokuratury Peter Koromház.

Slovenský deník Plus Jeden Deň s odkazem na televizi JOJ uvedl, že příčinou smrti matky a dětí mělo být udušení! Předtím však matka s dětmi měla být omámená. O jakou látku šlo, není jasné. „Vyšetřovatel policejního sboru zatím nedisponuje výsledky všech znaleckých zkoumání, jelikož jde o obzvláště náročný případ,“ dodala košický krajská policejní mluvčí Jana Mésarová.

Hlavním podezřelým má být otec Stanislav, který měl nejdřív připravit o život svou manželku a následně i děti. S těly svých nejbližších pak prý žil v bytě ještě dva dny, než si sám vzal život. „Podle všeho tento muž měl tak důkladně promyšlené to, co udělá, že látku, kterou použil k omámení svých nejbližších, patologové vůbec nemusí rozpoznat,“ uvedl soudní lékař, který si nepřál být jmenován, pro deník Plus Jeden Deň.