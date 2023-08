Hrozivý objev v bytě v Humenném: Tělo muže (†62) našla policie v igelitu, syny vyvedla v poutech!

Ve středu došlo na východě Slovenska k tragédii. Do jednoho z panelových domů na sídlišti v Humenném byla po urgenci sousedů přivolána policie. V jednom z bytů objevila bezvládné tělo dvaašedesátiletého muže, který byl navíc zabalen v igelitu. Z domu kriminalisté vyvedli v poutech dva muže. Podle slovenské TV JOJ se jedná o syny zesnulého!

Poté, co se z jednoho z bytů na sídlišti v Humenném začal šířit nesnesitelný zápach, zalarmovali sousedé raději policii. Ta k bytu vyrazila ve středu po poledni. To, co strážci zákona v bytě našli, je šokovalo. Podle informací televize JOJ v bytě leželo bezvládné tělo dvaašedesátiletého muže, které bylo navíc zabaleno v igelitu.

„Případ na místě převzal vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru v Prešově,“ uvedla pro televizi mluvčí KR PZ v Prešově Jana Ligdayová. Z panelového domu byli v poutech vyvedeni dva muži. Podle by mělo jít o dospělé syny zesnulého seniora.

Právě s nimi měl muž v bytě v pronájmu žít. Sousedé ale vídali hlavně seniorovo dospělé děti. „Říkali, že táta tu vůbec nebyl. Chlapce jsem vídala. Ale mohlo se stát, že se jejich táta vrátil ze zahraničí. Máma jim zemřela a on tady zůstal s těmi chlapci,“ popsala jedna z obyvatelek domu.

Co přesně se v bytě stalo, a co smrti muže předcházelo, je předmětem probíhajícího vyšetřování. Mluvčí dále uvedla, že v případě již bylo zahájeno trestní stíhání. Jakého charakteru, ale policie blíže nespecifikovala.